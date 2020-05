Hôpital d’Ain-Témouchent : Geste d’encouragement, de reconnaissance et de gratitude au personnel médical et paramédical

Une délégation, conduite par le chef de daïra d’Ain-Témouchent, composée du directeur des Affaires religieuses et des Wakfs, des représentants de la Direction de l’Environnement, des services de sécurité (Groupement de Gendarmerie Nationale- Sûreté de wilaya – Direction de la Protection civile), des imams, ainsi que ceux de la société civile et de la presse locale, s’est rendue, dans la matinée du jeudi 14 mai courant, aux services des urgences médicochirurgicales de l’hôpital « défunt Moujahid Ahmed Medeghri» d’Ain-Témouchent où elle a exprimé, en signe d’encouragement, sa gratitude à l’ensemble du personnel médical et paramédical, tout en louant fortement les efforts qu’ils ne cessent de consentir dans le cadre de la prévention et la lutte contre la pandémie de la maladie du Coronavirus (Covid-19) ainsi que dans leur mission H24 dans la prise en charge du suivi et du traitement des patients atteints de cette pathologie virale et mortelle. Plusieurs interventions ont été marquées et axées par l’hommage, de reconnaissance et de gratitude, aux hommes et femmes en blouses blanches, et les divers corps de sécurité, présents H24 dans les premiers rangs pour face à cette épidémie. Cette visite d’encouragement qui s’est effectuée durant les 10 derniers jours du mois de Ramadhan, a été clôturée par l’imploration de notre Dieu le Tout Puissant de guérir l’ensemble des malades de cette maladie et qu’il épargne, «Inchallah» notre Pays, et toute l’Humanité de cette pandémie dangereuse et mortelle. Cette imploration a été suivie par la distribution de livres du Coran.