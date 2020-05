La ministre de la Culture devant les députés de la Chambre basse : Bientôt un plan durable de sauvegarde de la ville de Miliana

La ville des cerises, ou la ville de notre héros l’Emir Abdelkader, a de tout temps été marginalisée, pour ne pas dire lésée. Elle n’a jamais bénéficié de plans d’urgence pour sa réhabilitation ainsi que celle de son patrimoine qui se meurt en l’absence de perspectives, par les différents pouvoirs publics qui se sont succédé. Pourtant, cette belle petite ville recèle des potentialités inestimables, en matière de patrimoines ancestral et culturel qui témoignent de son passé glorieux où l’Émir l’avait choisie comme point de départ de ses batailles. Le classement de la ville de Miliana, comme ville patrimoniale, est sur les tablettes du Département de Bendouda. Pour elle, le dossier de création du secteur sauvegardé de la ville de Miliana sera présenté devant la Commission nationale chargée de la classification des biens culturels, immédiatement après la levée des mesures de prévention contre le Covid-19″.Dans ses réponses, la ministre de la Culture signale que l’existence d’unités patrimoniales stables, dans un espace homogène au niveau de la ville de Miliana, a amené le secteur à élaborer et parachever les procédures nécessaires à la création d’un secteur sauvegardé de cette ville, conformément à la loi n° 98 – 04 du 15 juin 1998, relative à la protection du patrimoine culturel », a-t-elle expliqué. Cependant et une fois créé, renchérit-elle, le secteur sauvegardé de Miliana bénéficiera d’un « plan durable de sauvegarde et de redressement », à mettre en application, une fois approuvé par l’Agence Nationale des Secteurs Sauvegardés (ANSS).La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a affirmé ,jeudi dernier, que Miliana, l’une des plus vieilles villes d’Algérie, située dans la wilaya d’ Aïn Defla, « sera prochainement classée sur la liste des secteurs sauvegardés en Algérie », de par son riche patrimoine en voie de délabrement et qui en compte actuellement 22.