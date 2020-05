Pour parer aux lacunes de l’insouciance

L’insouciance, disait un vieux proverbe, repris par Balzac dans ses «pensées», «est l’art de se balancer dans la vie comme sur une escarpolette, sans s’inquiéter du moment où la corde cassera».. Les gens de chez nous, et comme ailleurs, semblent insouciants des dangers qu’ils sont, très susceptibles, d’encourir, sans un respect strict et soutenu des mesures de lutte contre la pandémie. Et pourtant, ils font ça, et avec une préméditation qui laisse beaucoup à méditer…Le port du masque est la première des mesures à respecter. Et l’on constate partout que peu de gens sont soumis à cette règle. Son port se limite, juste, au moment d’aller faire ses courses, loin de chez soi. C’est une question d’une heure ou quelques heures au plus tard…Donc, devrait-on faire recours à la force publique pour faire respecter les mesures prises par les autorités compétentes, en la matière. Ce ne sont pas des mesures qui concernent les Algériens d’une manière exclusive. Les sept milliards de personnes, constituant les habitants de la planète, sont soumis d’une façon ou d’une autre, par ces mesures de confinement. Elles visent, en premier lieu, la protection de la personne concernée contre un danger réel et imminent qui le guette d’un moment à un autre. Nous avons une moyenne de 150 personnes atteintes, quotidiennement, et classées comme cas positifs. Si notre situation est largement moins grave, par rapport à ce qui se passe du côté de la rive nord de la grande bleue, cela ne saurait absolument nous pousser à lâcher prise et à croire trop à notre chance. Et même, si les cas de décès ne dépassent pas la moyenne journalière, de sept personnes, cela, également, ne va pas nous inciter à croire trop à notre nuit du destin …Nous ne sommes pas un peuple élu ou quelque chose comme ça. Le respect méticuleux des mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de confinement n’est facultatif, quitte à le faire respecter par la force de la loi. Notre rôle n’est autre que de faire ce qui est nécessaire et ce, dans les limites des moyens à notre portée. Nous attendons tous, avec une telle impatience, le jour où l’on nous dira que l’Archimède du vaccin contre le Covid 19 avait créé, quelque part sur la planète Terre, son «Eurêka» !!.. Les pouvoirs publics ne devraient pas badiner avec la sécurité des gens parce qu’il existe quelques citoyens qui ont des têtes chaudes, n’ayant pas, à leur guise, jugé nécessaire de se soumettre aux impératifs nécessaires. Les têtes, ayant de la peine à comprendre avec les injonctions verbales, comprendront, sûrement, avec la force de la loi.