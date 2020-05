Pôle & Mic : Un scandale et après !

Au départ, un message audio, diffusé sur les réseaux sociaux, entre le président de l’Entente de Sétif et un manager pour arranger un match de football. L’information sur ce prétendu match arrangé est reprise par de nombreux médias sportifs dans le Monde. La Fédération de football a très vite réagi pour dénoncer la corruption. « La FAF tient à informer qu’elle s’est saisie d’un document sonore relatif à une conversation téléphonique où deux individus échangeaient sur un éventuel arrangement d’une rencontre de football. En attendant l’authentification de ce support, la FAF dénonce avec vigueur ces pratiques condamnables», a écrit l’instance fédérale sur sa page officielle Facebook. Face à cette polémique, le ministère de la Jeunesse et des Sports a sévèrement réagi et s’engage à «intensifier» la lutte contre la corruption. « Je m’engage de nouveau à combattre la corruption dans le domaine du sport et moraliser la vie sportive qui constitue une partie importante dans l’engagement du gouvernement à moraliser l’environnement en général. Dans le but de réaliser cet objectif, j’appelle tous les acteurs du mouvement sportif à combattre ce genre de fléau et à préserver l’image du sport algérien chez nous et à l’étranger », a souligné le ministre. Un scandale qui a fait réagir la famille sportive. Ce n’est pas le premier et il ne sera pas le dernier scandale dans le milieu footballistique. C’est à la justice de s’autosaisir et d’agir. Une enquête devra être ouverte et toucher tous les acteurs du football. Les matchs « arrangés » sont monnaie courante dans nos divers championnats et touchant tous les niveaux. Tout le monde était au courant et ce n’était qu’un secret de polichinelle. Des présidents, accusés d’être impliqués dans des combinaisons, ont été traduits devant la justice et ils s’en sortent toujours. Tant qu’il n’y a pas une punition ou sanction sévère comme cela a été le cas avec la Juventus ou Marseille, nous aurons toujours des combinaisons. Mais pour donner un sens à la lutte contre la corruption, il faut imposer aux clubs des règles strictes en matière de dépenses pour avoir une traçabilité de l’argent. Trop d’argent circule dans le monde du football et c’est « logique » qu’il y ait de la « corruption », corruption en tous genres même dans le recrutement et la vente de joueurs. Ce scandale a terni l’image du football national. Il faut agir et sanctionner les auteurs.