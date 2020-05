Mostaganem : Chronique d’un terrain

L’ancien terrain sur lequel était édifiée la défunte SONIC de venue GIPEC par la suite, a connu beaucoup de péripéties en relativement peu de temps, d’intrigues et de retournements de situations dignes d’une trame truffée de toutes sortes de combines aussi crasseuses les unes que les autres. Après nous avoir fait miroiter la réalisation d’un pôle urbain écologique qui transformerait cette partie de la ville privilégiée, du fait de sa situation de façade maritime, voilà que des nouvelles aux forts relents de scandale se font jour et continuent d’alimenter la sphère de la spéculation informative, faute de communication officielle capable de trancher dans le vif. Ce qui semble certain, en tout cas, concernant ce sujet et en se basant sur les informations officielles données du temps de l’ancien wali Abdelwahid Temmar, ce terrain de 54 hectares était en possession de l’institution militaire, et a fait l’objet d’un échange proposé par le wali susnommé, qui voulait le destiner à la réalisation d’une ville nouvelle dite écologique, en y intégrant 120 hectares alentours après leur déclassement du domaine agricole; cet ambitieux programme a fait naître de grandes illusions dans les esprits des Mostaganémois qui voyaient enfin arriver le temps du vrai développement tous azimuts de leur ville, et sa capacité ainsi récupérée pour la création de richesses, indispensables au développement économique et par-là même à l’amélioration considérable de la situation de l’emploi. Malheureusement, il n’en fut rien de tout cela et pour cause: L’usine désaffectée qui enlaidissait les lieux depuis plus de quarante ans et devenue une gigantesque épave rongée par la rouille, a été cédée de gré à gré, paraît-il à un prix dérisoire, à une entreprise privée spécialisée en démantèlement de complexes industriels. Celle-ci l’a revendue en qualité de résidus (ferraille) au fameux sidérurgiste installé sur la place d’Oran, non sans en avoir tiré une plus-value sans commune mesure avec le montant payé à la wilaya de Mostaganem. Voilà qui a donné libre cours à nombre d’interprétations, parmi lesquelles celle considérée la plus plausible qui consiste à considérer que tout ce processus de vente et revente ne servait en fait qu’à maquiller une opération d’enrichissement qui profiterait copieusement à ses initiateurs et à ses acteurs. Et maintenant ? Que va-t-il advenir de ce grand projet urbain écologique qui, disait-on, allait booster le développement économique de la wilaya et offrir des postes d’emploi en abondance aux générations de jeunes qui atteignent l’âge de travailler, mais sans aucune illusion en l’état actuel des choses? Il ne faut pas oublier que la wilaya de Mostaganem ne peut compter que sur deux potentialités: tourisme et agriculture. Ce sont là deux richesses qui survivront toujours à celles bien épuisables du sous-sol. Les responsables actuels de la wilaya en sont bien conscients évidemment, il ne leur reste qu’à prendre promptement des décisions dans le sens des intérêts de cette wilaya.