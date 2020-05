Abdelaziz Djerad à Relizane : 07 millions d’unités de masques protecteurs d’ici la fin mai

Lors de sa visite dans la wilaya de Relizane, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, accompagné d’un nombre de ministres, en particulier celui de la Santé et en présence des autorités locales à leur tête Mme le wali, a encouragé et remercié, ce mardi, tous les préposés du Complexe textile «Tayel», pour avoir contribué activement, et sans relâche, à la production de masques de protection (bavettes) contre le Coronavirus. Le représentant de l’Etat a déclaré en outre qu’avec la volonté remarquée au niveau des ateliers de production, fournie par un tout un chacun, l’entreprise est prête à produire 07 millions d’unités de masques protecteurs d’ici la fin du mois de mai. Le Premier ministre a annoncé également que dans le cadre de la protection du citoyen, devant cette contagion, il a été décidé la prolongation du confinement à 15 jours. Au niveau de l’hôpital Boudiaf de Relizane, M. Djerad et sa délégation qui se sont informés de la situation sanitaire depuis l’apparition de la pandémie, dira se sentir satisfait des efforts consentis par le personnel médical et paramédical de Relizane et des résultats remarqués sur le terrain, tout en soutenant et en encourageant tous sans exception. La situation est stable et avec le respect des instructions et recommandations aux citoyens et aussi avec la mise en place d’un matériel adéquat et un personnel de classe, l’Algérie n’est qu’à l’abri d’une catastrophe.