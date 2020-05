Point de Vue : A chacun sa contribution

Combien de médecins, et combien de paramédicaux et personnels d’hygiène, sont sur la brèche depuis le premier jour de la pandémie du Covid 19. Créant cette chaîne à forte résilience, ils se sont jetés presque désarmés dans la bataille contre un ennemi dont la virulence n’était point connue. Solidaires à l’un et à l’autre, aujourd’hui mieux nantis, ils continuent comme au premier jour et sans relâche leur noble devoir, en dispensant des centaines de gestes salvateurs, chacun dans sa spécialité, aux milliers de patients atteints de par le Monde du virus pour en sauver le maximum. Les services de sécurité, tous corps confondus, un autre maillon fort de cette chaîne magique qui s’est constituée au lendemain de ce malheur, quant à eux, sont chargés de faire appliquer les consignes de sécurité, confinement et respect des horaires de déplacement. Et, il y a d’autres et Dieu sait qu’ils sont nombreux, qui, dans les lieux de culte ou seuls, dans les sombres nuits de cette période infortunée, apportent chacun dans sa langue et à chacun dans sa religion les invocations qu’ils jugent nécessaires à la crise du moment, implorant le Dieu unique pour libérer la planète de cette horreur qui nous a endeuillés et déstabilisés malgré les efforts de la science et des technologies qui peinent à nous débarrasser de ce mal. C’est une lutte planétaire. Les informations recueillies, dans chacun des pays touchés, tendent à préciser la singularité de cette pandémie qui a semé un profond désarroi parmi la population mondiale qui se trouve désemparée. Une confrontation d’expériences de traitement s’en suivit ici et là afin de dégager un meilleur protocole thérapeutique, au grand bénéfice de milliers de malades en souffrance. En dépit de tous ces efforts, l’inquiétude sur le devenir de la planète est grande. Depuis sa position dans le temps et dans l’espace, souvent l’Homme se trouve confronté à des situations de gravité avancée dont les solutions proposées ou prescrites s’avèrent inefficaces. Devant cette difficile traversée dont nous ignorons les aboutissants, la vie dans sa grande composante humaine contribue à chacun ses us et coutumes afin d’apporter un prompt soulagement à notre terre nourricière. Toutes ces interventions, gestes salvateurs, forces de l’ordre, invocations et autres, ne recherchent en finalité que le Bien de l’Homme sur cette terre.