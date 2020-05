Pôle & Mic : Le brut en hausse

Le pétrole connaît une légère hausse. Un rebond dû essentiellement à la baisse de laproduction saoudienne. Le pétrole américain enregistrait une hausse de 3,85%, à 25,07 dollars le baril alors que le Brent de la mer du Nord, référence internationale, montait de 1,72%, à 30,14 dollars le baril. Une bonne nouvelle pour notre pays. Le stratège du marché mondial d’AxiCorp, Stephen Innes, a souligné : « Cette réduction de la production présente une excellente perspective encourageant les autres membres de l’OPEP à s’y conformer et même à proposer des réductions volontaires supplémentaires, ce qui devrait accélérer la loi de rééquilibrage des marchés mondiaux du pétrole ». Une hausse alors que le Monde sort anxieusement du confinement. L’Algérie et ses amis devront mener une offensive diplomatique pour « convaincre » l’Arabie Saoudite de ne pas augmenter sa production. La Russie est plus favorable à une réduction qu’à une augmentation. Déjà, l’Arabie saoudite, le Koweït et les Emirats arabes unis, ont annoncé, lundi, vouloir diminuer davantage encore leur production de brut, un effort qui relâche un peu la pression sur l’offre, toujours excédentaire et par ricochet, sur le stockage proche de ses limites. La chute du prix de pétrole et le confinement ont touché et toucheront sévèrement l’économie saoudienne. Au demeurant, le mastodonte saoudien Aramco a annoncé mardi une chute de 25% de son bénéfice net au premier trimestre, en raison de l’effondrement des prix du pétrole, affirmant que la crise du coronavirus freinerait la demande et les profits toute l’année. Le déconfinement partiel permettra une reprise de la demande et par conséquent, influencera positivement le prix du brut. La diplomatie algérienne devra axer son offensive de dialogue avec les pays du Golfe pour maintenir la production et de ne pas s’aventurer d’augmenter leur production. Même avec cette hausse, des pays comme l’Algérie ne seront pas satisfaits de cette légère hausse. Leurs économies dépendant de l’exportation des hydrocarbures, ils devront œuvrer pour une hausse du brut à plus de 55 dollars pour éviter une crise certaine.