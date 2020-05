Le Premier ministre l’a annoncé hier à partir d’Oran : Le confinement prolongé de 15 jours

Certes, les Algériens ne sont au bout de leur peine de devoir rester confinés encore pour 15 jours supplémentaires soit jusqu’au 1er juin. Le 27ème jour du Ramadhan et l’Aid Et El Fitr, les Algériens les passeront chez eux contrairement aux années précédentes. Le sort en a décidé autrement et conjoncture épidémique oblige, les autorités nationales convaincues que ces “prolongations” du confinement serviront en premier lieu l’intérêt de l’Algérie, dans le cadre de ses efforts en vue de lutter contre la propagation du Coronavirus. A la veille de la date butoir de la deuxième prolongation à savoir le 14 mai, le gouvernement, sur instruction du Président Tebboune, décide de reconduire de 15 jours cette disposition. Pour rappel, le premier confinement devait expirer la première fois le 19 avril dernier avant qu’il n’ait été prolongé de 10 jours. Prolongé de 10 jours puis de 15 jours supplémentaires, le confinement qui avait débuté le 19 mars, prendra un délai total de 02 mois et onze jours, avec ce tout ce qui suppose comme fermeture de cafés, restaurants et autres magasins à l’exception des magasins d’alimentation générale et des boulangeries et arrivera à son terme normalement le 29 mai. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a confirmé, mardi à Oran, la nouvelle sur la prolongation du confinement sanitaire de 15 jours supplémentaires, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. M.Djerad a en effet indiqué, lors de son intervention sur les ondes de Radio Oran régionale, dans le cadre de sa visite dans la wilaya, qu’après consultation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Gouvernement a décidé de prolonger le confinement sanitaire pour une durée supplémentaire de 15 jours, à compter du 15 mai en cours. M.Djerad a souligné également, dans une déclaration, au cours de sa visite au centre hospitalo-universitaire d’Oran « Docteur Benzerdjeb », que « la crise sanitaire induite par le nouveau Coronavirus est une occasion pour dresser le constat, mettre le doigt sur les insuffisances et tracer les perspectives ». « Cette crise a révélé également des compétences capables d’affronter les défis et des élites capables à redresser le pays », a relevé le Premier ministre, saluant au passage les personnels médicaux ayant fait face avec bravoure à la propagation de la pandémie du Covid-19. Le CHU d’Oran, seul à détenir un service des maladies infectieuses au niveau de la wilaya d’Oran, prend en charge 57% des cas Covid-19, soit 201 sur les 353 cas confirmés depuis le début de la pandémie. Les malades Covid19 sont pris en charge au niveau du service des maladies infectieuses, en plus de plusieurs autres salles réservées pour accueillir les cas suspects ou confirmés pour d’autres soins. Le dépistage au niveau de l’établissement se fait par des tests PCR, des tests rapides et scanner, et l’établissement a récemment réservé un scanner spécialement pour les cas Covid-19, avec un parcours isolant. La plus grande majorité des cas hospitalisés, au niveau de cet établissement, n’ont pas fait de complications et le nombre de guérison totale s’élève à 106, contre 03 décès depuis le début de la pandémie. Rappelons que le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, a entamé hier mardi, une visite de travail dans la wilaya d’Oran, accompagné d’un nombre de ministres. Au cours de sa visite à l’Etablissement Hospitalo-universitaire (EHU) « 1er Novembre 1954 » d’Oran, M. Djerrad a suivi un exposé sur la situation épidémique du Covid-19 à Oran ainsi que sur les mesures préventives prises contre sa propagation et les conditions de la prise en charge des cas confirmés. Le Premier ministre devrait visiter quelques services de cet hôpital et rencontrer à l’occasion quelques personnels médicaux. Désigné comme centre de la prise en charge des cas de Covid-19, l’EHU « 1er Novembre » d’Oran a consacré plus de 300 lits pour l’hospitalisation des personnes testées positives. Le service de réanimation dispose actuellement de 14 lits, un chiffre extensible, pouvant atteindre jusqu’à 70 lits, selon les responsables de l’établissement. Aussi, l’établissement a mis en place un circuit isolant pour les cas de Coronavirus, de l’accueil jusqu’au confinement, de manière à éviter tout contact direct ou indirect avec les malades d’autres pathologies ». La crèche de l’établissement, située à une certaine distance du restant des bâtiments de l’hôpital, a été transformée en espace de confinement pour accueillir les cas suspectés de porter le virus. L’EHU a, également, mis en place un dispositif pour la prise en charge des femmes enceintes atteintes du Covid-19, une aile leur a été réservée composée de 05 chambres d’hospitalisation, une salle opératoire, une salle d’accouchement, ainsi qu’une unité de consultation spéciale du Covid-19. Outre ces dispositifs, un laboratoire de Diagnostic Covid-19 a été ouvert au sein de l’établissement, cette structure pouvant effectuer deux tests en une heure. A noter que l’établissement hospitalo-universitaire « 1er Novembre 1954 » d’Oran a enregistré, depuis le début de la pandémie, la sortie de 74 patients, atteints de Covid-19, après confirmation de leur rétablissement total, suite à leur traitement par le protocole « d’hydrox chloroquine », validé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.