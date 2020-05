Habitat : Pourquoi la crise du logement persiste?

Les logements poussent comme des champignons, le trafic aussi. Oran est peut-être la seule wilaya du pays où la crise du logement persiste, en dépit de milliers de logements réalisés. Le relogement dans la wilaya d’Oran, et en particulier au niveau du chef-lieu, ne cesse d’être à l’origine de plusieurs foyers de contestations citoyennes; il ne se passe pas un jour sans que le siège de la préfecture ne soit assiégé par les demandeurs de logement et ceux habitant dans des immeubles menaçant ruine, motivés par des soupçons voire des certitudes «de trafic» dans la confection des listes de bénéficiaires (certains bénéficiaires de logement à Oran n’ont même pas déposé une copie de leur C.I.N). Ces tricheries et dérives ont été commises par certains membres de la commission, composée de plusieurs administrations, à savoir la daïra, la commune et l’OPGI, pourtant des honnêtes citoyens n’ont pas cessé de dénoncer des irrégularités et tricheries à travers des lettres adressées aux différents walis qui étaient en poste à Oran; hélas, aucune enquête n’a été ouverte, ce qui explique la complicité de certains grands responsables dans le détournement de logements. La dernière opération de distribution de logements sociaux, à l’indicatif de la commune d’Oran, remonte à l’année 1996, le programme de logement sociaux ayant été remplacé provisoirement par le programme de résorption de l’habitat précaire (R.H.P). Dans la wilaya d’Oran, on peut avancer et dire que la moitié des acquéreurs de logements sociaux les auraient eus illicitement et tout le monde était au courant de ces pratiques mafieuses. Certains modes d’attribution de logements, mis en place par l’Etat, dans le but d’atténuer les effets de la crise et permettre à une large couche de la population d’accéder au logement, ont démontré leurs limites puisque des failles sont utilisées par des opportunistes et des personnes ayant pignon sur rue qui en ont fait de ces formules, un véritable fonds de commerce au gain facile. Ceux qui sont derrière, travaillent dans l’anonymat et dans les coulisses des administrations publiques. Où sont les promesses de l’ancien wali, Mr Cherifi où lors d’une réunion, il a évoqué un phénomène de corruption.

A cet effet, il avait tenu à rassurer les citoyens, en exprimant la détermination des autorités compétentes à diligenter des enquêtes pour mettre à nu tous ces dépassements. Hélas, rien n’a été fait. Heureusement que la justice divine a réussi à démasquer les détournements commis par des grands responsables à Oran et partout dans le pays.