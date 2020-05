Ain-Témouchent : Les professionnels de la pêche sensibilisés à respecter les mesures de prévention

Dans le cadre de la poursuite de la campagne de sensibilisation des professionnels de la mer contre la prévention de la maladie du Coronavirus (Covid-19), touchant entre autres les patrons de pêche et les revendeurs de poissons, marquée par le respect strict des mesures barrières, des comités relevant de la Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Ain-Témouchent, composés de l’Ecole de Formation Technique de Pêche et de l’Aquaculture (EFTPA) de Béni-Saf , et de la Chambre de la Pêche de la wilaya d’Ain-Témouchent, s’attellent toujours à sensibiliser sur le terrain les professionnels du secteur de la pêche, au niveau des ports de pêche de Béni-Saf (daïra de Béni-Saf) et Bouzedjar (daïra d’El-Amria). Selon madame Souad Méniri, directrice de l’EFTPA de Béni-Saf, ces comités créés veillent à ce que les patrons de pêche et l’ensemble des travailleurs, exerçant dans le secteur de la pêche, procèdent souvent à des opérations de désinfection de leurs embarcations, leurs lieux de production, de collecte et de revente des produits de mer (poissons et autres). Au plan de la protection individuelle de prévention contre la propagation de cette virale dangereuse et mortelle, la responsable de cette école de pêche a déclaré qu’il est toujours insisté le lavage des mains au savon liquide ou avec une solution hydro alcoolique, la couverture de la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement avec le pli du coude ou l’utilisation d’un mouchoir en papier à usage unique et tout de suite s’en débarrasser immédiatement, en le jetant dans des endroits sécurisés de prévention contre cette maladie. D’autre part, l’observation d’une distance de sécurité d’un mètre dans les files d’attente, tout en évitant toute bousculade ou contact , ainsi que le port du masque, bavette et des gants lors de l’exercice de leur métier professionnel, doivent être respectés. Et en cas de symptômes tels que la forte fière, la toux sèche, les maux de tête, les maux d’articulation, les difficultés respiratoires etc.…., il est conseillé de contacter sans tarder le médecin le plus proche …