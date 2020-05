Point de Vue : Encore du confinement!!

Prolonger le confinement pour encore deux bonnes semaines, est une décision imposée par la nécessité de faire face à ce grand mal qui guette la sécurité de la population.. Vous avez tous, peut-être, entendu parler sur ce qui s’est passé en Suède, quand l’on a décidé de traiter la menace macabre que représentait le Covid-19, avec un esprit démocratique. L’on avait misé sur la conscience et l’esprit civilisé des gens de cette contrée à la lisière du pôle nord.. C’est-à-dire, que les citoyens pourraient, tous seuls et comme des gens adultes et responsables à se faire respecter les mesures du confinement et distanciation sociale, sans l’intervention des autorités… Il s’est avéré que c’est un beau rêve fait par le gouvernement suédois. Les résultats étaient pratiquement catastrophiques. Le taux des cas positifs et des décès était inquiétant. Et ce, par rapport à la population réduite de ce pays, également par rapport à leurs voisins qui n’ont pas tenté cette coûteuse aventure. Le 11 mai, le gouvernement français avait, quant à lui, tenté une initiative similaire. Nous ne savons pas encore, ce que cette aventure macronienne, trop osée, aurait comme suites. Pour ce qui est de l’Algérie, nous préférons encore le prolongement du confinement et d’autres mesures, furent-elles drastiques. Cela ne veut pas, du tout, dire, que nous ne sommes par préoccupés par les retombées économiques et les pertes que subissaient les transporteurs et les commerçants – certains genres de commerces, notamment- Seulement, dans des situations spécifiques, de ce genre, l’embarras du choix nous fait gravement, défaut.. Ainsi, le sacrifice n’y est plus facultatif. Il devient un choix obligatoire, sous peine de payer ça, en vies humaines.. Cette lutte contre le Covid-19 ne consiste guère à le mettre hors d’état de nuire, ce qui est impossible dans l’état actuel des choses, mais, seulement, sortir de cette crise avec le moindre de victimes possibles. Et, bien sûr, avec le moindre de dégâts matériels possibles…Nous tenons, ainsi, à inciter les populations à porter leurs concours aux autorités. Sans une réaction favorable de leurs parts, toutes les mesures visant à lutter contre la pandémie seront vouées à l’échec…Et tout échec que pourraient subir les mesures de prévention prises par les autorités concernées, sera fatal pour tout le monde. -et je dis bien tout le monde-Il faudrait donc, s’armer de patience et d’esprit de sacrifice, pour traverser sain et sauf -plus au moins- ce goulot difficile. Sacrifier ses intérêts, son temps et sa liberté, n’est pas une chose aisée, certes. Cependant, à l’instar d’une guerre, l’on n’a pas assez de choix, en vue d’opter pour le meilleur et le moins ennuyeux… Si l’on ne peut pas sacrifier sa liberté et ses quelques intérêts, c’est Mr Covid-9 qui va nous présenter en sacrifices, voire en offrandes sur l’autel de ses caprices.