Pôle & Mic : Décision «surprise»!

Le dernier Conseil des ministres a annoncé l’annulation du système préférentiel d’importation des kits SKD/CKD pour le montage automobile et l’autorisation des concessionnaires à importer de nouveaux véhicules touristiques. Une décision qui a surpris les observateurs. Une surprise puisqu’il existe déjà des sociétés de montage et qu’il y a eu un «gros» investissement dans ce sens. Une décision «surprise», car l’avenir des sociétés de montage et des multinationales comme Renault reste incertain ou dans le flou. Que vont faire les travailleurs de ces sociétés? Pourquoi ce revirement? Qui va bénéficier des prochaines importations de voitures? Certainement que des mesures et des décisions seront bientôt annoncées. Le citoyen a besoin d’information pour apprécier ou déprécier, car le marché des voitures connaîtra un grand bouleversement, engendrant une flambée du prix des voitures. Youcef Nebbache, président de l’Association des concessionnaires automobiles multimarques, affirme, à un confrère, que cette décision du gouvernement va provoquer une hausse considérable du prix des voitures à cause des 04 taxes imposées aux concessionnaires. Il explique que les taxes douanières représentent 60% du prix de la voiture. Ainsi, l’acheteur doit débourser l’équivalent de 60 millions de centimes pour une voiture évaluée à 100 millions. Une hausse considérable. Il est clair que les avantages octroyés dans le cadre du régime des kits SKD et CKD ont causé un lourd préjudice au Trésor public. Il aurait été préjudiciable une révision du cahier de charges pour les sociétés de montage ou de fabrication et d’engager un dialogue avec elles pour mieux appréhender l’avenir d’autant que ces sociétés s’étaient engagées à produire localement de la pièce détachée. Affaire à suivre!