Point de Vue : Réagir à temps… …et sans trop attendre

La lutte contre le Covid19 est une sorte de vraie guerre menée contre un ennemi invisible. Insaisissable, il demeure, toutefois redoutable. Et, il est en train de prouver d’ailleurs, quotidiennement et de par le monde, cet aspect effroyable. Donc, le gouvernement et de par ses missions et ses prérogatives constitutionnelles, est déterminé à mettre son rôle de protecteur de l’ensemble des citoyens, constituant la nation algérienne, contre toute forme de danger imminent ou potentiel. Il est, ainsi, appelé à faire de son mieux en vue de réussir cette noble tâche. Et, je tiens, absolument, à rappeler dans ce sens, la collaboration nécessaire que le peuple doit apporter à cet «effort de guerre», en vue de réussir cette lutte…Sachez bien, que sans cette collaboration, rien n’est attendu. Le but, ce n’est pas de mettre Mister Covid 19, hors d’état de nuire. Cela, c’est pratiquement impossible dans la situation actuelle des choses.. Mais, plutôt, sortir de cette lutte avec le moins de dégâts possible. Et, si nous réussirons ce pari, nous serons déjà un des vainqueurs de cette troisième guerre mondiale…Nous menons tous une vie de contraintes, difficile à supporter à long terme, à cause des conditions insupportables du confinement…Nous partageons avec l’ensemble de l’humanité, cette situation caractérisée par une privation douloureuse de la liberté du mouvement et du contact humain… si chère et si sacrée pour l’être humain.. Nous ne sommes pas de ceux qui, pour des raisons ayant trait à leur soi-disant statut d’opposants politiques au régime en place, nie ou renie tous les efforts consentis par le gouvernement actuel dans sa lutte contre le Coronavirus, depuis ses premières apparitions.. Ça serait, également malhonnête, de ne pas mettre en exergue quelques insuffisances. Ou, si vous voulez, quelques fautes de parcours commises çà et là.. Seulement, il ne faudrait pas trop s’attarder devant ces fautes et ces insuffisances.. Le gouvernement actuel est devant une situation de crise et, comme vous le savez tous, une situation de crise impose ses exigences souvent capricieuses. Nous enregistrons un taux de décès par le Covid 19, très inférieur, par rapport, à ce qui se passe ailleurs, et c’est déjà un acquis, bien que le taux de contaminations soit, quant à lui, en hausse ; la bouffe est disponible sur les étalages, évitant ainsi une «guerre civile du pain».. Nous souhaitons, cependant, que l’on réussisse à mettre au point un vaccin « sauveur», avant l’épuisement des stocks, après quoi, nous entrerons de plain-pied dans la phase suivante du Covid 19, celle que quelques experts avisés appellent la grande famine mondiale. L’économie mondiale peine, déjà, à avancer. Pour les puissances de la planète, généralement imbattables, c’est le goulot d’étranglement …ciao