Réunion exceptionnelle du Conseil des ministres : Approche pragmatique de sortie de crise

Le Président Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres. Selon le communiqué de la présidence, cette réunion a eu, comme ordre du jour, la poursuite de l’étude et l’adoption de l’avant-projet de la loi de finances complémentaire pour l’année 2020 et aux mesures prises pour la réorganisation de la fin de l’année scolaire et universitaire en cours. En dépit de l’exonération de l’IRG sur les salaires estimés à 20.000 DA et une mince augmentation de 07 % pour les retraités puisque les pensions de retraite seront revalorisées, au titre de l’année 2020, à des taux oscillant entre 2 et 7% à partir du 1er mai courant, le dégrèvement sur le budget de fonctionnement des différents secteurs peut-il suffire et couvrir toutes les dépenses en cette conjoncture particulière, émaillée par la crise financière née des retombées négatives de la crise sanitaire, suite à la propagation du Covid 19. Pour rappel, les prix du pétrole ont connu une chute historique, suite à l’effondrement de la demande et à la surabondance de l’offre. Mais l’optimisme est de rigueur, à en croire la dernière rencontre des pays de l’OPEP. Les pouvoirs publics évitent la tergiversation et Djerrad s’est montré rassurant, concernant ces prévisions. Selon les dispositions de la LFC 2020, adoptée récemment au niveau de la Chambre basse, il est s’inscrit, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action du Gouvernement et des engagements pris par les pouvoirs publics, en matière d’allègement et de simplification des procédures, en vue d’améliorer le climat des affaires, de relance de l’investissement, de développement des start-ups et de lutte contre le Coronavirus, à travers l’exemption, à titre temporaire, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douanes, des produits pharmaceutiques et des dispositifs et équipements médicaux, utilisés dans la riposte à la pandémie du Covid-19. Il a fait état de l’élaboration de la LFC sur trois principaux axes de développement qui sont respectivement le développement de la ressource humaine, la transition énergétique et l’économie de la connaissance. Ces nouvelles mesures sont également prévues, au titre du renforcement du pouvoir d’achat des ménages, à travers la reconduction de l’abattement de 50% en matière d’IRG et d’IBS, au profit des revenus réalisés dans les régions du Sud ainsi que l’élaboration de la LFC sur trois principaux axes de développement qui sont respectivement le développement de la ressource humaine, la transition énergétique et l’économie de la connaissance. Il est question, dans le cadre du premier axe, de développer la ressource humaine, de reconstruire le système national de santé, de réformer l’école et de l’université algérienne. S’agissant du deuxième axe, il portera, quant à lui, sur la transition énergétique et l’exploitation des énergies renouvelables afin de ne plus dépendre de la rente pétrolière, tandis que le troisième axe sera focalisé sur l’édification de l’économie de la connaissance dans l’objectif de moderniser le pays. Ce sont-là des objectifs nobles selon Djerrad auxquels les Algériens doivent croire et pour lesquels, ils sont appelés à travailler pour redonner à notre pays un rôle sur le plan international et sa place qu’il mérite », tout en faisant remarquer que l’Algérie dispose de compétences et d’une élite en mesure de concrétiser ces projets et de relever le défi du développement. Assurant que le gouvernement avait établi un diagnostic sur la situation de l’économie nationale, la vision de l’Exécutif est de procéder de manière « sereine à ne pas refaire les erreurs du passé », en vue de mettre en place « une approche pragmatique devant permettre de sortir le pays d’une crise multidimensionnelle. Le pays dispose de moyens financiers « suffisants » selon les termes utilisés par Abdelaziz Djerrad pour dépasser la crise économique, mettant en avant l’adoption d’une approche « pragmatique et réaliste » par le gouvernement qui tient compte des difficultés actuelles, appelant les Algériens au dialogue et au patriotisme ainsi qu’a tenir compte de la volonté politique pour reconstruire leur pays.