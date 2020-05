Pôle & Mic : De longs vacances!

Les examens du Bac et du BEM reportés au mois de septembre. Une décision prise par le Conseil des ministres. Une décision tant attendue par les élèves et leurs parents. Le Conseil a également décidé que le passage d’un niveau à un autre pour les cycles primaire, moyen et secondaire s’effectuera sur la base du calcul de la moyenne des premier et deuxième trimestres et de la baisse de la moyenne d’admission. Quant à l’Enseignement supérieur: report de la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020. Au demeurant, tout est reporté à l’automne. Une épreuve dure pour les élèves et les étudiants qui auront à reprendre les études après huit mois d’arrêt. Une situation aussi difficile pour les parents d’élèves. Certes, ils avaient espéré que l’enseignement à distance soit productif et aussi «captivant» pour nos enfants. Le lancement d’enseignement à distance a bien été accueilli tant par les parents que l’élite qui ont cru à un «pas qualitatif» de notre école et université. Le ministre a ses arguments pour le report, lié à la crise sanitaire. Mais, il faut dès maintenant préparer l’année prochaine où il sera question de rattraper le retard et entamer l’année d’après. Entre-temps, il faut «moderniser» la visioconférence et surtout l’enseignement à distance, tout en trouvant une formule pour «tester» les connaissances de nos enfants par des épreuves ou examens. Au demeurant, une chaîne de télévision thématique publique, dédiée à l’enseignement à distance, diffusera via le satellite algérien Alcomsat-1, des programmes scolaires. Elle proposera des cours dans toutes les spécialités au profit des élèves des différents cycles, notamment ceux en classes d’examen. C’est une bonne initiative, en espérant qu’elle soit «moderne» et «attractive». Espérons que les responsables de nos écoles, lycées et universités se pencheront sur la qualité de l’enseignement avec tout ce retard. Ils devront penser au côté psychologique de nos élèves et étudiants après la rupture des vacances forcées. Il faut rassurer les étudiants, les élèves et leurs parents ainsi qu’aux universitaires et la famille des enseignants et professeurs.