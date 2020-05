AADL Ain-Temouchent : Les travaux de réalisation de 1.204 logements prochainement lancés

Les travaux de la réalisation des 1204 logements Location-vente de l’Agence d’Amélioration et du développement du Logement vont être lancés très prochainement au niveau de la zone P.O.S 2, implanté dans la zone Nord-Est de la ville d’Ain-Temouchent, jouxtant le centre universitaire «Belhadj Bouchaib», et ce après l’approbation de la décision du déclassement des terres agricoles par le Gouvernement, a déclaré à la presse locale, monsieur Bennat Nasredine, directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya d’Ain-Temouchent, ,une fois que les procédures administratives, foncières et techniques seront toutes achevées. Cette nouvelle a été bien accueillie par les souscripteurs aux logements AADL résidant à travers la wilaya d’Ain-Temouchent. Rappelons que le projet des 400 logements AADL faisant partie du projet global de 1600 logements location-vente AADL qu’a bénéficié la wilaya d’Ain-Temouchent, a été lancé lors de la visite de monsieur Abdelwahid Temmar, ex-ministre de l’habitat et du la ville, effectuée, en date du 17 janvier 2019, où il a présidé la cérémonie de la pose de la première (1ère) pierre du lancement des travaux de sa réalisation, et qui s’étendant sur une superficie de 10.000 mètres carrés, répartis entre 2000 logements de type F4 et 200 autres de type F3, tandis que la partie restante des 1204 logements n’a pas connu de lancement en raison du manque d’assiette foncière.