Oum Teboul (El Tarf) : La population évoque plusieurs préoccupations

Lors de notre passage au poste de transit d’Oum Teboul,

daïra d’El Kala, wilaya d’El Tarf, nous avons été apostrophés par un groupe de personnes d’un certain âge. Ces derniers, après salutations d’usage, nous ont fait savoir que la situation, au niveau de cette municipalité, laisse à désirer, bien que le président d’APC ait été remplacé après une enquête judiciaire. Depuis belle lurette, le programme de développement de cette municipalité, située à une trentaine de kilomètres de la ville balnéaire de Tabarka, en Tunisie, est en panne. Aucune initiative n’est proposée pour la relancer. Bien au contraire, tout ce qui est réalisé, date des années passées. La commune a fait, pendant plusieurs mandats, du surplace. Aussi, il faut le dire, les responsables qui se sont succédé à l’échelle de la wilaya, ont marginalisé cette commune, pourtant aux portes de la Tunisie et qui mérite, selon la logique, tous les égards en donnant une bonne image aux passagers transitaires vers la Tunisie ou l’Algérie. Le constat est amer, nous soulignent des habitants, des enseignants et des responsables. La boue, nous disent-ils, gouverne à partir de la saison automnale, jusqu’au mois d’avril, les seuils de nos portes et celles des établissements scolaires. Par ces temps de crise sanitaire, la contrebande fait les siennes, elle a encore des beaux jours devant elle. Des entrepreneurs, des citoyens et autres ont créé, sans autorisation des autorités, une sablière à Melloula, une localité située à un kilomètre de la plage de la Messida, dans la même commune. Profitant de la situation, ils pillent le sable, endommageant le cordon dunaire sur cette partie du littoral tarfinoise. L’autre côté du littoral, à l’ouest du chef-lieu de wilaya, n’est pas aussi épargné, nous apprend-on. Le pillage du sable demeure impuni. En effet, des inconnus chargent, de nuit, leurs tracteurs de sable, leurs camions gros tonnages etc.. Douaniers, policiers et gendarmes, actuellement sur d’autres fronts de lutte contre les stupéfiants, la spéculation et l’application de mesures sécuritaires pour stopper le mal du siècle « pandémie du Coronavirus », ne peuvent rien faire en ces temps de crise sanitaire. A Oum Teboul, porte de la Tunisie, les citoyens évoquent plusieurs préoccupations, souhaitant que les autorités se penchent un peu sur leur situation, laissant à désirer. Car, la situation au niveau de cette commune marginalisée, aux rues impraticables et chaussées défoncées, se clochardise de plus en plus. L’espoir ne peut renaître que si les élus prennent la décision de relancer les quelques projets de développement dans les plus brefs délais et que les autorités de la wilaya attribuent d’autres projets à ces habitants qui souffrent du chômage, du manque de logements, d’insuffisance d’institutions etc.. Des solutions doivent ainsi être mises en branle pour soustraire cette commune, dans la daïra d’El Kala, du marasme qu’elle connaît depuis plus de dix ans, ont tenu à souligner des citoyens, en positivant les atouts existants dans cette municipalité qui dispose d’un poste de transit lui permettant une ouverture économique.