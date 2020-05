Projet d’éclairage et d’aménagement à Brédéa et Bouyakor : Les entreprises soumissionnaires réclament l’ODS pour entamer les travaux

Afin de donner un sens concret à leurs «engagements» vis-à-vis des citoyens, la wilaya d’Oran et l’APC de Boutlélis ont décidé de «relancer», après un retard, l’ambitieux projet relatif à l’entretien et au renforcement de l’éclairage public et de l’aménagement dans les deux localités Brédéa et Bouyakor. «Il a été convenu de relancer l’opération dans un délai qui n’excède pas les dix jours», a confié, ce dimanche, une source proche du dossier. Donc théoriquement, tout devrait avoir l’air de baigner dans l’huile, au grand soulagement des riverains sauf que cette reprise du projet ne semble pas faire uniquement des heureux. Des entreprises soumissionnaires au projet qui avaient retiré le cahier de charges, sont montées au créneau. «Nous avons été rejetés de ce projet sans motif, alors que j’y ai soumissionné avec la mention «moins disant» mais à ce jour, nous sommes restés sans l’attestation de l’ordre de service (ODS) préalable qui nous permet de lancer les travaux», a regretté un chef d’entreprise, concerné par ce projet. Le 23 avril 2020, cette commune avait écrit à la Direction générale des budgets (ministère des Finances) pour l’informer que les dossiers d’engagement de ce projet « ont fait l’objet d’un rejet définitif au motif qu’il y ait fractionnement de l’opération». Un fractionnement qui serait motivé par l’inobservation des dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, a réagi, pour sa part, le contrôle financier dans sa réponse à cette commune. La Division des marchés publics (même ministère) stipule que «dans le cas d’espèce, chaque lot peut être attribué séparément sur la base du cahier de charges distinctes». Un vrai «blocage» de l’avis de ces entreprises qui aurait été levé par la décision prise par les autorités locales concernant la relance de l’opération pour atténuer les souffrances des citoyens des localités en question, sur le plan de l’éclairage et de l’aménagement. Les entreprises soumissionnaires disent enfin «vouloir leur ODS en vue d’entamer les travaux».