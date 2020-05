Mostaganem : La Chambre du commerce, la grande absente de la crise sanitaire

Depuis l’apparition de la pandémie du Coronavirus, la mobilisation et les engagements visant à contenir la menace allaient crescendo à Mostaganem. Beaucoup d’entités administratives, économiques, associatives et même privées et autres se sont assemblées pour contribuer, avec des apports efficients, à la lutte contre la propagation de la menace du Covid19, soit par la fabrication de bavettes de protection, de tunnels de désinfection, par la production de gel hydro-alcoolisé, la mise à disposition des produits désinfectants, de supports de sensibilisation, de laboratoires de dépistage, d’importation de moyens de protection au profit du secteur sanitaire, de l’hébergement et de la restauration du personnel soignant, de l’hébergement des rapatriés confinés et de leur prise en charge ainsi que de l’engagement associatif solidaire. L’élan a été très significatif à Mostaganem. Les dons ont fusé de toutes parts, soutenant ainsi l’action publique dans la lutte contre la menace du Coronavirus. Mais quand on aborde la question des dons, tout de suite, on pense aux opérateurs économiques de la wilaya. Beaucoup d’entre eux ont répondu présents à l’appel mais cet appel n’est pas venu de la Chambre du commerce et d’industrie de la wilaya, les opérateurs ont été sollicités par un autre canal… De toute évidence, on aurait pensé, dans une pareille situation que la CCI allait jouer les premiers rôles pour la mobilisation de fonds de chez ses adhérents afin d’apporter du réconfort à la précarité subie par de nombreux commerçants. La CCI pouvait faire bouger les lignes, en apportant sa contribution à atténuer la teneur de la crise. Des centaines de commerçants ont été lésés par les fâcheuses répercussions du Coronavirus mais la Chambre de commerce s’est totalement désintéressée de leur sort. Aucune démarche, aucun plan de sauvetage des commerces, aucun intérêt, aucune suggestion capable de nuancer les effets de la crise chez les commerçants…le silence absolu. Le Ramadhan et la crise sanitaire n’ont pas suffi pour sensibiliser les élus et l’administration de la CCI pour apparaître comme entité défendant les intérêts des commerçants et de leurs familles. Il reste, peut-être, intuitif, que cette entité ait perdu du crédit et qu’on ne la sollicite plus. Pourtant, la CCI pouvait apporter beaucoup dans cette conjoncture difficile mais il demeure inexplicable qu’elle fasse le mort au moment où sa contribution était fortement souhaitée. C’est consternant de savoir qu’une telle représentation économique soit absente durant une telle crise. Tout porte à croire que la Chambre de Commerce et d’Industrie de la wilaya de Mostaganem a pris les grandes vacances, au même titre que les autres organisations patronales, CAP, ONPI, FCE et autres.