Protection plus efficace des deniers publics : Quelles sont les garanties?

Quatre ans sont passés après cette Constitution lamentable et “triturée” selon les goûts et lubies de l’ex-président quand bien même, elle fut fortement critiquée tant par une certaine classe politique que par les experts. Une Constitution qui du reste, avait dissimulé les dérives d’un “Système” obsolète utilisant la lutte contre la corruption comme “ modèle seulement “alors qu’il était corrompu jusqu’ aux os. Où veut aller Tebboune dans sa démarche de “nettoyer” la vie publique et de rupture totale avec les anciennes pratiques? Un amendement spectaculaire surgit alors dans l’actuel projet de la révision de la Constitution. Il s’agit de la “Déclaration de patrimoine”.

Déjà existant dans l’article 1 de la loi 06/ 01 du février 2006, la déclaration imposée alors aux agents et personnes publics et ministres entre autres n’a jamais atteint les résultats escomptés dans sa logique de préserver la moralité de la vie publique et de débusquer les maillons du richissime “sans gêne”. Questionné à l’époque, l’ex-président du MSP, Aboujerra Soltani, déclarait ironiquement à un média que “ni lui, ni aucun de ses ministres n’avaient été soumis à cette déclaration quand il était au gouvernement”. Ce que veulent aujourd’hui les Algériens, est une “Déclaration de patrimoine vraie”. Il était quasi difficile dans un passé récent pour l’Etat de vérifier les déclarations d’hommes publics ou de ministres qui n’étaient pas aussi dupes d’enregistrer leurs biens “mal acquis” en leurs noms mais par des “noms d’emprunt”. Comment donc contourner ce risque? La mouture du projet de révision de la Constitution propose, à cet effet, une solution. Non seulement la déclaration de patrimoine sera obligatoire mais elle sera exigible au début et à la fin de la fonction supérieure occupée par une personne publique ou du mandat d’un élu d’une assemblée nationale ou locale. Le projet de révision de la Constitution dont les services de la Présidence de la République ont entamé, jeudi dernier, la distribution de sa mouture, abonde en enseignements mais aussi en amendements de taille . Ce projet quoi qu’il ne soit que dans une étape de mouture, insiste également sur « l’intérêt particulier » que revêt la moralisation de la vie publique, particulièrement aux yeux de l’opinion publique, eu égard aux « dérives » qui ont marqué la gestion des affaires publiques, durant ces derniers années. Le Comité d’experts, chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, a, à ce propos, étudié comment le texte constitutionnel pouvait apporter plus de garanties, à même d’assurer une protection plus efficace des deniers publics, des instruments plus efficients de prévention et de lutte contre la corruption, et plus de transparence dans la gestion des affaires publiques sur la base des principes de la bonne gouvernance telles qu’admises aujourd’hui dans le concert des nations. Parmi les dispositions proposées par la Comité compétent, figurent la constitutionnalisation de l’Autorité de la transparence, de la prévention et de lutte contre la corruption, et l’inscrire parmi les institutions de contrôle, l’interdiction de cumul entre fonctions publiques et activités privées ou professions libérales, la prohibition de création d’un emploi public ou d’une commande publique si elle ne répond pas à un besoin d’intérêt général, et l’obligation de tout agent public d’éviter toute situation de conflits d’intérêts. Il y est également stipulé l’obligation aux pouvoirs publics de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques, et la répression par la loi du trafic d’influence. Le Comité d’experts s’est penché sur le rôle que devrait jouer la Cour des comptes en sa qualité d’institution de contrôle, et a constaté que les efforts pour le renforcement de son rôle doivent être portés au niveau de la loi relative à son organisation et à ses attributions, proposant par ailleurs, la constitutionnalisation de l’Autorité nationale indépendante des élections avec le renforcement de ses missions, composition, organisation et fonctionnement.