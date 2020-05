Point de Vue : Protéger les deniers publics

A notre avis, l’aspect le plus marquant du fléchissement de l’autorité de l’Etat dans un pays est bien lorsque les deniers publics de ce pays ne sont plus sous une protection, hautement, sécurisée. Ils deviennent, ainsi, à la merci des mains agiles et malsaines.. C’est à peu près, ce qui se passait chez nous, pendant les vingt dernières années. Vous pouvez, même dire, et sans se reprocher du zèle, les trente dernières années…Depuis que l’on commençait à rêver d’une République pluraliste, démocratique, de droit et de justice. Ce rêve tarde, malheureusement, à se réaliser…Et, cela avait eu lieu, après s’être débarrassé, d’une manière plus ou moins violente, d’un système qui se réclamait, injustement, du socialisme, mais teinté de jusqu’au vomissement de fourberie et de démagogie.. Sachez bien que l’on a du mal à savoir distinguer entre un Etat fort, sachant bien se protéger contre tout agissement malintentionné et un simulacre d’Etat et dont l’existence n’est qu’une perfide impression. Toutefois, nous parions- et sans perdre espoir- pour cette nouvelle ère de l’après Hirak et le régime politique qui s’en est issu. Et, pour laquelle nous avons misé, avec beaucoup d’espoir et d’optimisme, en vue de sauver le pays, au moment où nous frôlions la catastrophe… Oui, effectivement, nous étions à deux doigts du chaos. La question des deniers publics doit être appréhendée, selon la perspective d’un Etat de droit et non de règlements de compte, entre fractions du régime en place, qui se déchirent pour bien se positionner sur l’échiquier de l’influence…L’on appelle ça, mettre les biens et les intérêts de l’Etat, hors des luttes intestines des clans du pouvoir. L’approche que je souhaite, exige une autonomie, dans le cadre de la loi, de l’autorité judiciaire de l’Etat algérien. Nous aurions aimé que ces luttes de clans, apparemment nuisibles, se structurent, dans des partis politiques légitimes et se disputent pour les intérêts du pays, se traduisant sur le tas, en concurrence loyale, par le truchement de programmes politiques rentables. Le grand mal inguérissable des luttes des clans nous suit depuis et même avant l’indépendance. Et, à mon modeste avis, les deniers, et tout le patrimoine publics, en étaient les plus grandes victimes…Pas mal de gens qui ont osé porter, sérieusement, atteinte aux deniers publics que ce soit par le détournement au grand jour ou par la dilapidation insouciante, n’ont, jamais, été inquiétés du fait qu’ils appartenaient ou bien, ils étaient protégés par le clan fort de l’époque. Ça ne servirait à rien de faire des déclarations aux médias, sauf pour se moquer des gens, comme quoi, l’on est en train de faire des « purges staliniennes », en vue de mettre les deniers publics à l’abri des mains insalubres…Nous sommes, déjà, habitués à ces campagnes médiatiques fumigènes, parfois orageuses, mais, éphémères et sans lendemain…