Pôle & Mic : Un débat «fructueux» et «apaisant» !

La mouture de la nouvelle Constitution fait débat sur les réseaux sociaux, un débat contradictoire. Il ressort que pour de nombreux citoyens, il faut se focaliser sur les dispositions et lois visant à aller vers un Etat de droit et donc la séparation des pouvoirs. Ce qui intrigue les promoteurs de cette version, c’est qu’ils n’ont pas « réduit» le pouvoir du président alors qu’il était question d’un partage de pouvoir. Le poste de vice-président «désigné » fait aussi débat sur les réseaux sociaux. Un «désigné», qui peut présider les destins de toute une Nation, pourrait aussi être un danger pour l’avenir d’un pays. il aurait été préférable de s’inspirer de l’expérience américaine, par exemple. Il faut être plus explicite sur cette disposition pour éviter, un jour ou l’autre, toute forme de crise de légitimité. Il faut prendre soin d’éviter à l’avenir et pour les générations futures des conflits de légitimité. Les Algériens veulent une Constitution qui dure dans le temps et ils ne veulent pas qu’elle soit changée à l’élection d’un nouveau président ou après chaque crise. A ce jour, on ne sait pas comment toutes les demandes de révision seront prises en charge. Il faut aller vers une Constitution consensuelle où si, par le temps, nous étions obligés d’ajouter une disposition pour le renforcement de l’Etat de droit ou d’aller vers un Etat démocratique, il suffirait de penser à des amendements. Le débat sur les réseaux sociaux est vraiment fructueux et riche. Si un tel débat était « projeté » sur le terrain, il est certain que nous aurions une « bonne » Constitution et que l’Algérie serait prémunie de toutes les crises. Ce qui est «génial», le débat n’est pas uniquement exclusif à l’élite et aux intellectuels, le citoyen donne son avis. Là, on ne parle pas des « mouches électroniques » ou des intégristes de tous bords qui ne se focalisent que sur l’identité. Les télévisions et radios devraient s’ouvrir aux intellectuels et aussi à l’opposition. Rien qu’en quelques jours, le débat est riche.