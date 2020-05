Pôle & Mic : 8 mai 1945, date de rupture !

Le 8 mai 1945 est une double date de commémoration. Une date célébrant la victoire contre le nazisme. Une date qui a mis fin à un intégrisme d’un autre genre, basé sur l’épuration ethnique. Mais, c’est aussi une date qui rappelle un génocide et/ou crime contre l’Humanité par la France coloniale contre des Algériens sortis manifestés pacifiquement une victoire, conjuguée par leur détermination de se libérer du joug colonial à l’Est. Un génocide qui rappelle l’esprit maléfique de la France qui n’a jamais reconnu ce génocide comme tant d’autres. Un 8 mai 1945 qui a donné un élan à la lutte contre le colonialisme. Un 8 mai 1945 qui a radicalisé le mouvement national de libération qui s’est allié aux thèses du PPA de Messali Hadj. Une date qui a marqué le mouvement national, car c’était le début d’une décantation politique et un sursaut dans la lutte contre le colonialisme. Le PCA a changé de cap en s’algérianisant et en optant pour la Libération et en mettant fin à leur « rêve » d’assimilation comme d’ailleurs les autres mouvements à l’exception du PPA. Un 8 mai 1945 qui éclaboussera même le PPA notamment après l’affaire de l’OS où la nouvelle génération refusera d’attendre les ordres et les orientations d’en haut et qui prendre son destin en main pour déclencher la révolution du 1er Novembre. Ce 8 mai 1945 sera le premier événement qui réunira et unifiera les Algériens pour la lutte contre le colonialisme. Le massacre du 8 mai a certes retardé l’échéance de l’indépendance, car des cadres ont cru à l’ «illusion » du colonialiste, mais ça a permis de faire la décantation et d’aller jusqu’au bout des « illusions », à savoir les élections. Au fait, le 8 mai a déclenché une dynamique, une dynamique irréversible qui a conduit à la lutte armée et à la rupture avec le colonialisme. Le 8 mai a aussi été la résultante de tous les mouvements politiques d’avant cette date et des derniers soulèvements. En somme, le 8 mai 45 a été la date de la rupture avec la politique du colonialisme et le début d’une longue marche vers l’indépendance et la Liberté.