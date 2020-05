Point de Vue : Comment serait la Constitution ….de l’après-Boutef?

Cette question posée, autrement, sera comme suit: la prochaine Constitution que nous attendons comme un bébé, venant égayer un foyer terne, serait-elle, au fait, à l’image de ses précédentes qui se sont succédé depuis l’indépendance, c’est-à-dire, une Constitution du régime en place? Ou bien, serait-elle une Constitution par le peuple et pour le peuple, tel que nous le souhaitons tous? Voilà, la question !! Sachant bien, que depuis l’indépendance du pays, l’on a eu au moins cinq Constitutions, à raison d’une Constitution par régime…Dire autrement : chaque régime apportait, en dot, avec lui, sa propre Constitution, fabriquée aux mesures de la pointure de ses chaussettes. Vous pouvez, en toute facilité, remarquer cet aspect, en collationnant entre les différents textes. Pour asseoir son autorité, imposée, généralement, avec une main de fer, et loin de tout débat réel, le régime faisait référence en matière de légitimité, aux textes qu’il a, lui-même, confectionnés. C’est ce que nous incite à poser la question sur la réalité de notre prochaine Constitution. Le coup d’Etat de 1965, la succession présidentielle de 1979 et le changement politique brusque et antidémocratique de janvier 1992, prouvent, encore une fois, que les Constitutions de l’époque, n’étaient, en effet, qu’un truc sans âme…et ce, en dépit de quelques mises en scène, servant à tromper les crédules… Une Constitution est le texte sublime et la loi fondamentale d’un Etat. Elle est conçue pour que tout le monde, y compris le président de la République, doit être appelé à s’y soumettre. Elle n’est pas rédigée, dans un coin obscur du palais par une poignée de juristes, sachant manier avec une grande prestidigitation les lois…Elle est le fruit d’un grand et large débat d’une Assemblée Constituante, tenu au grand jour, par les élites de la nation et les députés du peuple, loin de toute tromperie et toute démagogie. Le Hirak n’était pas une grande révolution, mais il reste, quand même, un repaire important, surtout que le régime actuel ne cesse de nous rappeler qu’il est issu du Hirak populaire civilisé et pacifique… Donc, c’est de son devoir de faire repêcher le pays des griffes d’un régime maffieux et corrompu, afin de le mettre sur les rails, un Etat de droit, de justice et de progrès. le régime actuel est appelé à respecter ses engagements, faits solennellement, devant le peuple, sous peine – peut-être d’une deuxième vague d’un autre Hirak ou d’une révolution qui n’aura assez de sagesse pour se tenir tranquille… Nous avions assez de chance, pour ne pas s’être laissé sombrer dans les abysses de la violence aveugle…Comment serait l’Algérie de 2020, si le Hirak n’avait pas été assez mûr et assez responsable..