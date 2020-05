Complètement rétablies du virus Corona à Tiaret : 15 personnes ont quitté l’hôpital

Selon des spécialistes, la situation sanitaire commence à s’améliorer d’un jour à l’autre à Tiaret et ses environs, après près d’un mois et demi de confinement partiel. En effet, depuis le 27 mars dernier, la wilaya de Tiaret enregistre jusque-là 112 cas confirmés du Covid-19 et six décès dont l’âge varie entre 57 et 83 ans. Par ailleurs, sur plus de 80 personnes atteintes et hospitalisées, 31 personnes ont été complètement guéries et quitté le pavillon des contagieux, dont 15 sorties ce jeudi. A noter enfin que depuis quelques jours, les services médicaux de l’EPH « Youcef Damerdji » n’ont enregistré aucune nouvelle admission du virus.