Pôle & Mic : Une copie et des questionnements !

Et voilà! La copie de la nouvelle Constitution est rendue publique. Comme tout nouveau projet de Constitution, il y a des points positifs comme d’autres négatifs. La question qui hante les esprits, c’est comment organiser le débat ou les débats. Nous ne pouvons pas compter sur la classe politique, car elle est laminée et rejetée par le citoyen. L’élite n’a pas les moyens organisationnels d’organiser et d’animer des débats citoyens sur la Constitution, car elle a été «disloquée» et «marginalisée». Le Hirak n’est pas «organisée» ou «structurée» pour mener le débat. Il est déjà honni par le pouvoir ou les pouvoirs. Des tendances du Hirak n’ont pas eu l’autorisation de se réunir. Le pouvoir a souligné que tout est discutable et peut être revu. Les partis proches du pouvoir n’hésiteront pas bénir la copie sans écouter ni leur base, ni la population. Ils diront «oui» à tout ce qui vient du pouvoir. L’opposition, quant à elle, va accentuer sur certains points liés aux libertés. Des personnalités iront, certainement, à faire des propositions mais sans savoir si elles seront prises en compte ou pas. A la première lecture de cette copie, l’eau prendra une grande dimension et deviendra comme une «valeur». Ce qui est logique pour le futur. Ce qui explique la contestation citoyenne et/ou populaire contre l’exploitation du gaz de schiste en Algérie et dans notre région. L’eau sera une denrée rare dans le proche futur et il faudra en prendre soin. L’eau, comme l’environnement, devra être constitutionalisée et «protégée» comme aussi le patrimoine national. Quant au régime, il n’est défini comme présidentiel, ni semi présidentiel et encore moins parlementaire. Mais le point intriguant n’est autre que celui permettant à notre armée d’intervenir en dehors de notre territoire national, après accord du Parlement. Et pourtant, notre politique a été toujours de ne pas s’immiscer dans les affaires des autres pays et peuples. Est-elle liée cette intervention, dans la lutte contre le terrorisme? Même là, il y avait entre des pays du Sahel, ce droit de poursuivre une action contre les groupes terroristes, en dehors des frontières. C’était avant cette guerre au Sahel où s’est mêlée la France. Pour éviter toute mauvaise interprétation, il faut que les rédacteurs de cette copie puissent expliquer le pourquoi des modifications de certaines lois. Reste qu’une Constitution n’est qu’un «ensemble de lois» si elle n’est pas suivie d’une dynamique de changement. Pour l’heure, il faut aller vers une «Constitution consensuelle» et un apaisement, avant un large débat, est plus que nécessaire.