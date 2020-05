Point de Vue : A la quête d’une «panacée» !!

«Nous souhaitons que tout futur vaccin contre le Covid-19 soit accessible à tout le monde et partout. Il doit être disponible pour tous, à la fois pour des raisons morales et parce qu’aucun de nous ne sera en sécurité, tant que nous ne serons pas tous en sécurité » Mr Gutteress – SG de l’ONU

Les chercheurs sont à pied d’œuvre, afin de trouver le vaccin approprié au Covid 19 et du coup, sauver l’humanité d’un danger qui risque, sans nul doute, de l’anéantir… L’Onu ne cesse de réitérer les appels pour une coopération mondiale, honnête et sérieuse, au sujet des efforts consentis dans la recherche visant la mise au point d’un traitement sauveur contre le Covid-19. Les appels du forum mondial laissent entendre que les labos travaillant jour et nuit, en vue de trouver le vaccin miraculeux, ne prennent pas en considération le facteur coopération avec leurs confrères dans d’autres labos… J’aimerai bien rappeler, dans ce même ordre d’idées, un paragraphe prononcé par le SG de l’ONU à cet effet…Il est indicateur que la coopération ne se fait pas à la façon souhaitée..: « Je pense que le plus important, lorsque nous aurons un vaccin efficace, sera de le rendre disponible pour tous, afin qu’il ne contribue pas à creuser encore plus l’écart entre les nantis et les démunis ». L’on prévient donc les citoyens de la planète terre qu’une injustice se prépare quant à la disponibilité du «futur» vaccin, encore en gestation, pour tout le monde …Dire autrement ! le futur vaccin serait-t-il, philantropiquement, disponible et tout citoyen du Monde malade et étant dans le besoin, pourrait en bénéficier. Ou bien, sera-t-il un produit «commercial» -comme un autre- qui va rapporter beaucoup de dollars pour ces concepteurs? Voilà une question!! Nous avons des expériences regrettables d’un passé qui n’est pas, tout à fait lointain, avec les grippes aviaire et porcine, entre autres… L’ONU, l’OMS et d’autres organismes onusiens, s’efforcent péniblement, afin de donner l’impression que toute l’humanité est unie dans un seul et unique front dans sa lutte contre le Coronavirus, .Alors, que la réalité est autrement, chez les esprits cupides et affairistes, habitués à la mentalité du gain et du profit, et qui voient les choses autrement… Cette guerre contre le traitement par la Chloroquine ,menée par quelques membres du «clergé» de la science et de la santé publique, notamment, en France, entre, justement, dans cette logique que des lobbys apparentés aux multinationales et à la pharmacopée mondiale et mondialiste, essayent de l’imposer aux autres. Rappelons bien, que la Chloroquine avait réussi à donner des résultats encourageants, particulièrement, ici en Algérie.