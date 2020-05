Mostaganem : Les marchés ruraux en déperdition

Il est connu que la wilaya de Mostaganem est une région à vocation agricole qui regorge d’un potentiel commercial peu exploité. Dans notre wilaya, les producteurs se plaignent souvent de manque de débouchés pour leurs récoltes. Cette situation semble être nouvelle car les espaces commerciaux existants sont concurrencés par les marchés des wilayas limitrophes. Souk Ellil de Sayada et Souk Bentemmar de Sirat perdent leur dominance commerciale au profit du nouveau Souk de Sidi Khettab (Relizane), de celui de Mohamadia (Mascara) et enfin celui d’El Kerma (Oran). Dans un souci de développement, les institutions commerciales élues telles que la Chambre du Commerce et de l’Industrie et l’Union Générale des Commerçants sont censées organiser et promouvoir les marchés à rendements évidents et protéger du coup les emplois et à en créer. Mais, il est malheureux de constater que ces organismes sont à côté de leurs missions. Faut-il réagir pour envisager la récupération de ces marchés, en portant une profonde réflexion sur leur avenir ? A Mostaganem, on est restés à l’expectative de ce qui nous arrive; on perd du terrain mais on ne résiste pas aux pertes. Souk Ellil, marché à vocation régional, se trouve otage d’un cahier de charge de droit de place dépassé et d’un adjudicataire qui se sucre sur le dos du contribuable. Un marché resté loin de ses objectifs avec des emplois détruits et une clientèle perdue à jamais. Le marché hebdomadaire de Mesra, s’il n’est pas pris en charge, n’échappera pas à l’anéantissement car ses revenus ne servent pas beaucoup la localité. Ce marché dont la gestion est obsolète, risque aussi la concurrence, sa vocation et tout ce qu’il apportait à la ville de Mesra. Souk Bentemmar tient le coup car les agriculteurs le maintiennent sur le fil, nonobstant les tempêtes de la concurrence qui le menacent. Comment réagir pour sauver ce commerce pourvoyeur d’emplois ? Ne serait-il pas judicieux de réunir tous ces marchés sous la gestion d’une même structure qui pourrait être une EPIC. Une entreprise publique pour gérer au mieux ce potentiel commercial à Mostaganem. A défaut de reprendre correctement ces commerces, la wilaya perdrait beaucoup sur le plan économique, ce qui engendrerait des conséquences déplorables sur la vie sociale des ruraux.