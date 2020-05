Les enfants de la lune à Chlef : Séquestrés le jour, confinés la nuit

A l’occasion d’une distribution d’aides alimentaires à 14 familles d’enfants de la lune et des médicaments pour ces enfants, condamnés à éviter les rayons du soleil qui sont nocifs pour leur santé , Mr Hadj-Henni Mohamed ,adjoint au président de l’Association des enfants de la lune, a affirmé au cours de cette distribution d’aides alimentaires et de médicaments, que les 14 enfants, souffrant de la maladie les empêchant de s’exposer aux rayons du soleil, se trouvent séquestrés en ce confinement, jour et nuit. Le jour, ils sont cloîtrés entre quatre murs et la nuit, c’est l’interdiction de sortir de 17 h à 07 h le lendemain, Des enfants qui auparavant se rendaient dans les parcs pour jouer, se retrouvent actuellement privés de sortie 24 h sur 24 h. Une vraie misère pour ces enfants qui ont besoin de courir, de bouger, gambader, bref de se remplir les poumons en air frais. N’y a-t-il pas une solution pour eux?