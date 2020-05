Le tourisme très impacté par le Covid-19 : Comment sauver la saison 2020 ?

La démobilisation du transport aérien et maritime dans le monde à cause du Covid-19 n’a pas été sans entrainer sa vague de «blocages» des entreprises de services notamment les établissements hôteliers dont la demande a fortement chuté. L’ Algérie qui n’est pas en reste de subir les conséquences néfastes du tourisme mis en berne par le coronavirus tente de «sauver» sa saison estivale 2020 que l’on récuse d’être d’ores et déjà «blanche». Il est certain que l’arrêt de certaines activités en Algérie risque de générer indubitablement les blocages et va mettre en péril de nombreuses filières notamment hotellières. A Oran, en dépit de la ruée des estivants en ce ramadhan vers les plages pour se «décarcasser», question d’échapper à la monotonie du confinement, la saison touristique risque d’être, à des proportions gardées, handicapée par le flux habituel des touristes nationaux et étrangers. La wilaya d’Oran qui acceuille chaque saison touristique prés de 23 millions de touristes, risque de ne pas échapper, comme beaucoup de villes du monde, à l’absence de touristes à cause de la propagation de la pandémie du Covid-19 qui a mis en alerte toute l’économie mondiale. Oran compte, à ce jour, 114 meilleurs hôtels classés sur un total de 180 structures alors qu’un projet de 60 autres hôtels est en cours. La plupart de ces hôtels réfléchissent à revoir les tarifs de leurs services pour offrir les meilleures conditions possibles de séjour aux estivants et touristes. C’est alors qu’est parue l’ingénieuse idée pour certains de penser à des “promotions” et des “réductions de prix” d’usage de certaines prestations comme le Sauna.“ Actuellement, la quasi-totalité des hôtels tournent au ralenti en raison de la pandémie alors que des établissements spécialisés dans les services notamment le tourisme ont vu leur activité stagner», constate un gérant d’hôtel classé à Oran. Une crise épidémique qui s’est propagée à partir de la Chine puis dont l’un de signes, rappelons-le, décelé chez un ressortissant italien en Algérie le 25 février avant la détection du premier foyer à Blida le 1er Mars. Ce n’est pas tout puisque le renouvellement d’approvisionnement des hôtels en certains équipements nécessaires particulièrement l’immobilier et les pièces importés (si l’on excepte les besoins alimentaires) risque de bloquer certaines prestations. Et par voie de conséquence, d’inombrables services en seront lourdement affectés. On peut citer également l’importation de matières premières qui peut impacter la construction de nouveaux hôtels. La filière hotelière à Alger et Oran risque de subir les “contre coups” de la crise épimémique si, à tout moment, la situation qui prévaut actuellement en Algérie perdure. Les complexes touristiques devront-ils pour ainsi dire “limiter” suivant les consignes l’afflux des estivants ou à défaut éviter les ”acceuils en masse”? Beaucoup de questions, en effet, sont en suspens dans le mesure où aucun communiqué officiel n’est en vigueur pour informer les structures hotellières et les complexes touristiques sur les mesures préventives qu’ils doivent observer si au déla du 14 Mai prochain, la situation épidémique resterait inchangée. La réduction des activités hotelières n’est pas également sans incidences sur le business des opérateurs économiques et les agences de vogages dont beaucoup ont mis la clé sous le paillaisson d’ue manière temporaire. “Il faudrait aussi en outre prendre en considération le fait que des opérateurs et des voyageurs sont interdits d’effecteur de longs déplacempents et le cas de dizaines d’ émigrés restés bloqués en France et en Espagne et même en Arabie saoudite et aux Emirates sachant qu’il y a des engagements avec des structures hôtellières et des réservations depuis plusieurs mois pour la saison touristique 2020 avant l’apparition de la pandémie, période non propice pour les déplacements. Le secteur de l’hôtellerie qui aura fait les frais des répercussions de cette pathologie se relèvera-t-il en Algérie ? Les structures hotellières ont connu, depuis l’éclatement de ce virus, une baisse drastique de la demande évaluée, par certains gérants d’hôtels “à plus de 70%”. D’autres reconnaissent que “l’affluence est actuellement trés mitigée pour ne pas dire nulle et tout dépend de ce qu’il adviendra le 1er Juin l’ouverture officielle de la saison estivale d’autant plus qu’ils n’ont enregistré aucune réservation ces derniers jours”. Selon des responsables de la Fédération nationale des hôteliers algériens (FNHA), «il y a un manque d’attrait exprimé par la clientèle» ce qui incite plusieurs propriétaires d’hôtels de fermer leurs structures ou de les mettre, pour certains, à la disposition des autorités publiques en guise de contribution dans la lutte contre la propagation du virus”.