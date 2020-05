Les indicateurs d’utilisation contre le COVID-19 très satisfaisants : Chloroquine, Est-ce le seul espoir ?

Le 30 mars dernier, le professeur Bekkat Mohamed Berkani, président du Conseil national de l’Ordre des médécins et membre du Comité scientifique national sur le Coronavirus, a indiqué à la radio nationale que la réaction des patients, atteints de Coronavirus, et traités par le protocole de Chloroquine, ne se manifestait qu’après dix jours. Théoriquement, l’efficacité de ce protocole qui avait été testé chez les premiers patients, dès le 23 mars, nécessitait du temps. Voilà que six longues semaines sont passées et les résultats paraissent d’ores et déjà satisfaisants. Ce protocole médicamenteux, testé chez les patients atteints du COVID, n’a pas présenté de complications, avait, en effet, indiqué le Pr Réda Mahiaoui, membre du Comité scientifique, chargé du suivi de l’évolution de la maladie du Coronavirus. Reste cependant à savoir s’il est le seul remède, “le seul espoir”? Le pays connaît certes depuis deux semaines, une “stabilité” au niveau du nombre de décès par le Corona qui traduit une augmentation sensible des cas de malades traités au moyen de la Chloroquine, en dépit de l’instabilité du nombre de nouveaux cas de contamination. Cette nouvelle donne “épidémique”, bien qu’elle tombe à pic, pour rassurer d’éventuels malades contaminés par ce virus, n’en remet pas moins en question la capacité de résistance et l’efficacité à long terme du protocole de Chloroquine, face à une possible recrudescence des cas de nouvelles contaminations. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr. Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, mercredi, que les indicateurs d’utilisation du protocole thérapeutique à base de Chloroquine contre le COVID-19 « sont encourageants et très satisfaisants », vu qu’il y a « une baisse du nombre des décès ». Invité de l’émission « Daif Essabah », diffusée sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale, le ministre a précisé que les indicateurs d’utilisation de ce protocole thérapeutique « sont encourageants et très satisfaisants « . « Je pense que le nombre de décès a baissé grâce à ce traitement », a-t-il dit, rappelant que l’Algérie était parmi les premiers pays à l’appliquer sur près de 8.000 cas atteints de COVID-19. Il a rassuré les citoyens que l’Algérie possède un stock suffisant de ce protocole pour le traitement des personnes atteintes de ce virus, sans oublier – ajoute le ministre- la production prévue de ce médicament au niveau de l’usine de Lakhdaria, à Bouira, après réception de l’Inde de la matière première. « Nous allons encore vivre avec ce virus pendant plusieurs mois, tant qu’il n’est pas définitivement éliminé. Personne ne peut confirmer, s’il y aura ou pas une deuxième vague de ce virus », a-t-il averti, soulignant que la situation « est stable et maîtrisée ». Le ministre de la Santé a indiqué que le Comité scientifique de suivi de l’évolution de COVID-19 « ne dissimule aucune information liée à cette pandémie », appelant tout un chacun au respect des mesures prises contre le COVID-19, notamment le port de masques. Il évoque la décision du président de République relative à la création d’une prime exceptionnelle, allant de 10.000 à 40.000 DA selon le corps, pour trois mois renouvelables, au profit du personnel de la santé mobilisé, dans le cadre de la lutte et la prévention contre la propagation du nouveau Coronavirus . M. Benbouzid a fait savoir que la liste avait été élargie à d’autres corps dont les techniciens anesthésistes, les biologistes, les psychologues et les sages-femmes, à condition d’être en contact avec les patients de COVID-19. A une question sur la reprise des programmes d’interventions chirurgicales en cette conjoncture, le ministre a précisé qu’il était possible de donner des orientations à cet effet, sachant que le nombre de lits utilisés dans le cadre de la lutte contre ce virus est réduit, que la situation est sous contrôle et que les chiffres sont stables. Les services affectés à cette maladie sont connus, ce qui nous permet de donner prochainement des orientations afin de reprendre les interventions chirurgicales, pour peu qu’elles n’impactent pas les mesures décidées pour faire face au COVID-19, a-t-il soutenu. Au sujet de la nouvelle cartographie de lutte contre le cancer, à travers l’introduction de la numérisation et des technologies modernes, le premier responsable du secteur a déploré la non application des décisions prises, lors de sa réunion avec les directeurs des centres anti-cancer (CAC), notamment le droit du patient au choix de l’hôpital qui lui accorde un rendez-vous proche pour la radiothérapie que ce soit à Alger, à El Oued ou ailleurs, affirmant que d’autres mesures seront prochainement prises. Par ailleurs, le Pr. Benbouzid a fait savoir qu’une réunion centrale avait été tenue avec les directions de prévention pour le lancement de la campagne destinée à la lutte contre les maladies fréquentes en été.