Pôle & Mic : L’abri de «Liberté» !

Durant cette période de confinement, les Algériennes et Algériens se sont «abrités » dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont « explosé» avec les post et commentaires des citoyens. On voit de tout. On lit des « absurdités ». On lit de bonnes nouvelles. Mais, ce qui est frappant, c’est cette intolérance chez certains Algériens. On insulte, on s’insulte. On ne s’aime pas. C’est une réalité cachée de notre société. Les Algériens ne s’expriment pas dans la vie réelle à cause de l’absence d’espaces d’expression. Les réseaux sociaux sont devenus un lien d’expression, comme le sont nos stades. Sauf que l’accès des stades est réservé à la gente masculine. Mais sur Face book ou autres, les femmes s’expriment aussi. Au final, les Algériens se découvrent qu’ils sont différents et ne partagent pas les mêmes idées, ce qui provoque souvent des polémiques et aussi des insultes racistes ou sexistes. Certains usagers vont jusqu’à menacer de mort l’autre qui est différent de lui. C’est aussi une réalité « cachée » de la société. Politiquement, c’est aussi l’anarchie où l’anathème est roi. On avance des chiffres qui sont faux pour appuyer de fausses thèses. On s’appuie sur une fausse information, parfois déjà démentie, pour « insulter » ou semer le négativisme. Politiquement, il est facile de créer le buzz en « critiquant » ou « dénigrant » que d’appeler au débat d’idées. Pour certains « connaisseurs », c’est l’effet des « mouches électroniques » qui versent dans la division du peuple. Aucune enquête sérieuse n’a été menée pour confirmer ou infirmer de tels propos. Les publications « provocatrices » sont les mieux commentées par rapport aux post liés à l’art ou la science. Pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation ? L’absence d’espace de culture et l’inculture ont «phagocyté » la société civile et même l’élite. Déjà, à longueur de journée, les internautes tirent sur l’élite et la classe politique sans jamais se demander qui est cette élite ou classe politique. Nous ne pouvons pas avancer, si nous n’acceptons nos différences en toute tolérance.