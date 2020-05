Point de Vue : Faudrait-il pardonner l’impardonnable??

Aujourd’hui, nous allons faire une petite trêve avec le Coronavirus, pour se consacrer un petit peu au corona-colonialiste et ses crimes qui ne sont pas moins affreux que ceux de la pandémie. Donc, le 08 mai, 75 années auront passé, depuis qu’un des plus crapuleux crimes commis contre des êtres humains par d’autres « supposés » être des humains…Contrairement, aux crimes commis contre les juifs par les nazis et les fascistes durant la deuxième grande guerre, les massacres subis par les Algériens n’ont pas bénéficié de ces campagnes médiatiques de propagande, ayant gonflé les actes nazis pour multiplier par mille fois leur vrai volume. Pourquoi ? Parce qu’en fin de compte, les victimes n’étaient, au fait, que des arabes….Et, comme dans la littérature coloniale, un arabe n’était qu’un humanoïde sous-homme et de ce fait, les auteurs de ces hécatombes, commises à ciel ouvert et loin des supposées chambres à gaz, n’ont jamais été dérangés…La même chose, pour ceux qui vont commettre d’autres boucheries, ils ne vont pas être du tout, du tout dérangés…Dans les coutumes et les traditions de l’Ordre mondial et contrairement aux textes régissant les questions ayant trait aux Droits de l’Homme, un auteur d’un crime n’est jamais iniquité, jusqu’à ce que l’on fournisse des preuves, comme quoi, la victime était bel et bien un être humain, selon la définition arrêtée par cet ordre mondial…D’ailleurs, ce qui se passe en Palestine, depuis notamment, plus de 70 ans et en Irak depuis une vingtaine d’années, entre dans cette perspective des choses…L’ONU et ses « sacrés » textes protégeant les Droits de l’Homme, sans distinction de race , de religion ou de culture, ….pouffff…,ne sont ,à vrai dire qu’une simple « fausse » enseigne embellissant trompeusement, le fronton la majestueuse cabane de l’Ordre mondial …Ce dernier est, machiavéliquement, dirigé par un groupe de multinationales, cupide ayant changé le colonialisme militaire direct d’autrefois, par un autre colonialisme « disons « diplomatique , hégémonique », mais indirect…Et , puis les massacres commis le 08 mai 1945 à Sétif, Guelma, Kherrata et avec moins d’intensité à Saida, font partie d’un long processus de crimes colonialistes commis , à compter du jour du débarquement à Sidi Fredj, fin juin 1830 et vont se perpétuer le long de la guerre de libération…Donc, c’est l’intensité qui diffère… et chaque forfait réussissait , tout de même, à faire oublier les affres de son précédent.. Les esprits trompés peuvent oublier ou de ne pas s’en rendre compte du tout…Mais, l’Histoire est là, empêchant toute tentative de tromper les gens…Malheureusement, pour eux et leurs funestes suppôts, l’Histoire retiendra ….. !!!!