Le ministre de la Santé en visite à Chlef : «Le déconfinement est tributaire du port de la bavette par tous»

Le ministre de la Santé ,de la population et de réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection au niveau des structures sanitaires de la wilaya de Chlef, une visite qui l’a mené, au premier point, au niveau du laboratoire de biologie moléculaire génomique et bio-informatique de l’université Hassiba Benbouali de Chlef, un laboratoire d’analyses de dépistage du Covid 19 qui est opérationnel, à raison d’une capacité théorique de réalisation de près de 100 analyses par jour et avec une obtention des résultats en quatre heures (4h)au lieu de 3 à 4 jours précédemment car les analyses étaient envoyés vers Oran ou vers Alger. Le ministre a tenu à rendre un grand hommage à l’équipe composée de 21 chercheurs de l’université Hassiba Benbouali, aidés par des médecins spécialisés dans les maladies infectieuses et épidémiques, un laboratoire qui a été aménagé avec des équipements fournis par l’université d’Oran et d’autres équipements rapportés des différents hôpitaux locaux. Le ministre de la Santé qui était accompagné du wali de Chlef, Mr Messaoud Djari, et de plusieurs personnalités civiles et militaires, s’est rendu par la suite au niveau de l’hôpital «Les sœurs Bedj» où sont pris en charge les atteints du virus Covid 19 ; il a salué les efforts des professionnels de la santé pour leur dévouement à leur profession car au niveau de la wilaya de Chlef, les responsables du secteur de la santé lui feront savoir que le taux de guérison du Covid 19 a atteint 90% et que durant plus de 14 jours, aucun cas de Coronavirus n’a été enregistré au niveau de la wilaya et qu’hier, 07 malades, hospitalisés au niveau de l’hôpital Ahmed Bouras de Ténès, ont été guéris du virus Corona et ont quitté l’hôpital, de même pour 03 personnes au niveau de l’hôpital «Les sœurs Bedj» qui ont quitté, elles aussi, l’hôpital. Le ministre s’est rendu par la suite au niveau du centre anti-cancer qui est en cours de réalisation et qui, depuis 12 ans, ne cesse de défrayer la chronique, après avoir connu un déblocage effectif avec l’octroi d’une enveloppe financière supplémentaire de 120 milliards de centimes, portant l’enveloppe global à 240 milliards et ce centre anti-cancer n’a toujours pas ouvert ses portes pour les 1.015 cancéreux de la wilaya de Chlef dont figure parmi eux 871 nouveaux cas de cancer qui sont contraints de se déplacer vers Oran, Blida ou Alger pour le suivi de leur traitement médical périodique. Au CFND où séjournent les médecins, le ministre a tenu à s’enquérir de leur prise en charge en matière d’hébergement, pour par la suite faire savoir que le déconfinement est tributaire du port de la bavette par les citoyens, chaque fois qu’ils seront obligés de sortir de chez eux car la bavette est un atout majeur contre le virus Covid 19. En Allemagne, il a suffi que pendant 15 jours, les citoyens aient porté des bavettes pour s’apercevoir que la pandémie a reculé considérablement, alors que chez nous, on s’étonne que certains citoyens ne croient même pas à l’existence de ce virus. Ils disent qu’il n’existe qu’au moment où toutes les chaînes de télévision du monde entier en parlent. Chez nous, le boulanger vend son pain, sans le port de la bavette et on se bouscule toujours devant les magasins, chose qui compromet l’éradication de ce virus.