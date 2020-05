Pôle & Mic : Création artistique, parlons-on !

Pourquoi, il y a trop de dérives dans les œuvres cinématographiques durant ce mois sacré ? En réalité, ce genre de dérives et d’écarts dans le langage ciblant la femme ou un « voisin » ou autre est devenu monnaie courante, ces dernières années. Depuis l’apparition des télévisons dites « indépendantes », les « violences » dans les téléfilms et sketchs sont plus fréquentes. Ça a commencé avec les caméras cachées et s’est propagée aux autres œuvres. Certaines télévisions « privées » se croyaient toutes permises même l’écart de langage au nom de la « fiction » et de la « liberté d’expression ». Durant l’« unique », on faisait trop attention au discours et à l’image pour éviter un « gêne » au pouvoir ou à discréditer l’outil de propagande du pouvoir. Mais disons-le, ce sont de vrais artistes qui étaient au devant de la scène. Aujourd’hui, les actrices et acteurs viennent souvent du théâtre amateur ou du one-man-show ou one-woman-show, et donc ne sont pas bien formés. Dans leur grande majorité, ce sont des autodidactes et qui manquent d’expérience, de formation et de « jeu ». Raison pour laquelle, il y a trop d’improvisation dans le jeu et le discours. On veut faire rire le spectateur de son malheur mais sans avoir une « philosophie » ou l’art de le faire. Le «rire» est le plus difficile « jeu » dans le cinéma. Pire, les œuvres « spécial Ramadhan » sont faites dans la précipitation et avec «peu de moyen ». Les producteurs sont payés après la diffusion de l’œuvre. Auparavant, on ne faisait pas trop attention au discours, mais, aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, tout est décrypté. Il est temps de former les acteurs, les comédiens, les scénaristes et tous les autres artistes, tout en favorisant le «génie», la « création artistique » ou la créativité artistique et en réglementant le show-biz.