Point de Vue : Printemps et été à l’heure du Covid 19

Pris dans la dynamique tourbillonnaire de la médiatisation du niveau de virulence de la pandémie Covid 19 qui a frappé notre planète, nombreux sont ceux qui ne se sont pas aperçus du retour du printemps, pourtant attendu avec ferveur chaque année. Synonyme de fraîcheur et de villégiature, le printemps se caractérise par sa douceur et sa période de floraison si captivante pour nos yeux, la floraison des cerisiers en est un bel exemple. L’oreille toute ouïe, le regard fixé sur les écrans télé, ils ont manqué grandement le retour féerique du tableau qu’offre le réveil de la nature. Avril écoulé fut, parait-il, un meilleur mois de par les pluies salvatrices qui ont arrosé généreusement nos campagnes, leur redonnant ainsi le vert qui manquait à leur décor. Tant apprécié pour la tranquillité et la sérénité, la campagne, la forêt et ses oiseaux, vivront en paix cette année, épargnés de la main parfois destructrice ou incendiaire de l’irresponsabilité de l’Homme. Le confinement sanitaire des populations chez eux, sera d’un grand bénéfice pour nos forêts qui, chaque année, prennent feu, suite à des gestes malencontreux. C’est la pause écologique par excellence et c’est tant mieux. L’été avec ses fortes chaleurs est une période propice pour les départs de feux de forêt. Si souvent, l’origine du feu est d’origine naturelle, l’Homme est aussi pointé du doigt pour avoir été soit de manière intentionnelle, soit de manière accidentelle, à l’origine d’incendies ayant décimé de très grandes surfaces forestières. L’Algérie enregistre, chaque année, un nombre important de feux de forêt qui donnent du fil à retordre à nos jeunes de la protection civile qui, malgré le risque qu’ils encourent et la forte chaleur, arrivent à circonscrire les incendies. Contrairement aux années précédentes où l’on constatait une très forte fréquentation des forêts du littoral pour leur fraîcheur, notamment en période estivale, cette année, si le confinement se maintient au-delà de la saison estivale, ça sera un risque d’origine anthropique de moins pour nos forêts, puisque personne ne s’y rendra.