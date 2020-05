Alger : Les citoyens se sont rués vers les plages

La température a enregistré un vrai pic, hier, à Alger et ses environs,

en ce mardi ramadhanesque, marqué par le retour strict du confinement total pour parer au risque de propagation de la pandémie du Covid 19. Après les sévères mises en garde, dues au rush des Algérois inconscients vers les supérettes, magasins d’habillement, coiffeurs et grandes surfaces entre autres, le retour à la case départ était, incontestablement, obligatoire pour mettre un terme à ces comportements, en cette conjoncture de crise sanitaire. Une accalmie a été enregistrée, hier, dans la capitale et ses alentours, avec une légère baisse de la circulation sur les autoroutes et une légère baisse notamment dans les magasins. Les Algérois ont par contre tenté de se diriger vers d autres lieux pour se déconfiner. Avec cette montée de chaleur, en ce mardi, les citoyens ont pris d assaut les plages de la côte ouest. En effet, avec la chaleur torride qui a vite fait de se déclarer, hier, d’autres coins ont connu un vrai rush des Algériens, venus se réfugier, loin des tracasseries du confinement.

Si les plages de l’ouest d’Alger ont connu une circulation dense,ce lundi dernier, par contre le retour aux sanctions est revenu, hier mardi, pour inciter les plus récalcitrants à rentrer chez eux. Les plages de Sidi Fredj ont fermé leurs parkings, par mesure de confinement, après que les citoyens se soient rués sur les plages, en cette journée de hausse de température. Des citoyens que nous avons rencontres, hier, aux alentours, ont parcouru toutes les plages de la côte ouest mais en vain.

La gendarmerie a veillé sur le respect des mesures de confinement. Quelques plages dites privées et qui échappent au contrôle de la gendarmerie, comme celle de la plage ouest à Sidi Fredj , étaient devenues le lieu de prédilection de jeunes adolescents venus en groupe, loin de toutes mesures de protection, entre autres le port de masque. Dans ces endroits, il n’y a point de contrôle, en dépit de la présence de deux corps sécuritaires que sont la GN et le commissariat de police de cet endroit .Dans ce décor macabre, en dépit du mois sacré du Ramadhan,mois de piété et de générosité, les inconscients pullulaient dans les plages à la recherche de quiétude, pour fuir la chaleur mais hélas, loin des consignes de confinement où le risque est omniprésent de la propagation de la pandémie du Coronavirus qui, pour rappel, fait chaque jour que Dieu fait, des nouveaux cas de malades jugés positifs et des décès qui viennent allonger la liste de ceux que nous avons perdus en cette conjoncture du Coronavirus. L’heure est au sérieux pour éviter le pire et le confinement reste une condition sine qua non pour la préservation de la santé de tous. Le déconfinement partiel n’a fait qu’aggraver la situation et ceux qui se croyaient épargnés, ont jonglé avec leur vie et celle des leurs.