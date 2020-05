Exécutif communal d’Oran : Des projets en cours et d’autres programmés

Le cabinet du P/APC d’Oran a abrité, hier, la réunion de l’Exécutif communal et ce, en présence du Maire M. Noureddine Boukhatem, des vice-présidents, du président de la commission socio-culturelle, du secrétaire général communal et de la directrice de la recette communale. Pas moins de quatre points ont été débattus dont le quatrième, celui des zones d’ombres a été reporté pour dimanche prochain. Il est indéniable de souligner que la plus grande commune d’Algérie a déjà concocté un programme pour la réalisation de projets afin d’éradiquer une fois pour toutes les zones d’ombre et points noirs à travers sa commune en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de la rencontre gouvernement-walis. En effet, la commune d’Oran a pris le taureau par les cornes en lançant et programmant plusieurs projets par la Division des travaux neufs et de maintenance (DTNM) et la Division de voirie et de circulation (DVC) dans les délégations communales de Sidi Lahouari, Bouamama et Badr. On commence par ceux déjà lancés: l’aménagement des établissements scolaires et des cantines pour repas chaud au Douar Ellouz de hay Bedoui Yamina (Les Amandiers) qui a une population de 5500 habitants. Idem à hay Zitouni Mustapha à El Hassi (5000 âmes) avec l’aménagement des cantines scolaires et des écoles primaires dont l’enveloppe est de 25.000. 000 DA. Dans ce même contexte, les projets programmés sont le raccordement du réseau des constructions aux réseaux principales d’assainissement, nettoyage du lit d’Oued Dakkiche Chabat, située à la délégation communale de Sidi Lahouari avec 7438 habitants dont l’enveloppe est de 12.000.000 DA. Il y a également l’aménagement de la voierie urbaine de hay Bedoui Yamina à hay Ellouz avec une enveloppe de 60. 000.000. Une visite a été effectuée dans ces zones pour s’enquérir des différents problèmes dont souffrent ces habitants. Des dispositions ont été prises à ce propos en urgence. Concernant les autres points dépendant de la commission socio-culturelle, celui du virement de 10.000 dinars du couffin qui a été fait de forte belle manière en collaboration avec la poste. Et bien sûr, le problème mondial de l’heure qu’est le coronavirus. A signaler que l’APC d’Oran a lancé sa première opération de traitements de l’environnement en procédant aux lavages au grand jet d’eau des places publiques et artères de la ville en utilisant les arroseuses, ainsi que le matériel de désinfection. Cette opération a démarré par le centre-ville, exactement par le boulevard du 5 juillet. Dans un même contexte, celui de l’hygiène et assainissement, le P/APC d’Oran a déclaré: «Il nous faut récupérer tous nos camions pour recréer cette régie de la division d’Hygiène et Assainissement qui a été la fierté des oranais durant plusieurs années. Il faut préciser que l’EPIC Oran propre ne fait pas son travail dans certaines délégations communales. En un mot, on perd un argent fou pour les EPIC alors que nous avons un potentiel important pour faire ce travail. L’APC d’Oran veut être à la hauteur des espérances de ces citoyens». Enfin, plusieurs dossiers vont être traités dans les prochains jours par l’Exécutif communal pour l’embellissement et l’hygiène de la ville d’Oran.