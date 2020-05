Solidarité Ramadhan – pandémie coronavirus : Plus de 51.000 bénéficiaires à Relizane

Dans le but de donner plus de précisions sur les différentes opérations de solidarité en ce mois de la Rahma avec les nécessiteux et les citoyens touchés par la pandémie du coronavirus, une conférence de presse a été initiée, ce dimanche, animée par des directeurs de l’exécutif et avec la participation de certains partenaires surtout économiques, en l’occurrence la Chambre de commerce et d’industrie et celle de l’agriculture. Et après la lecture du message de félicitations à la famille médiatique, à l’occasion de la Journée mondiale de la presse, lu par le chef du cabinet représentant Mme le wali, ce dernier a tenu une conférence de presse. Ainsi, les intéressés durent, à tour de rôle, présenter leur feuille de route relative aux opérations délicates mais aussi importantes déployées envers les nécessiteux en ce mois de la piété, et aussi au soutien moral et logistique aux citoyens touchés par la pandémie.

Ainsi, et selon les rapports présentés par le directeur de l’administration locale, la directrice de l’action sociale, le directeur des services agricoles ainsi que le DRAGMG et des partenaires qui ont toujours répondu présent, en particulier la CCI Mina , sans oublier une grande partie des associations, plus de 51.000 bénéficiaires auraient reçu leurs aides financières estimées à hauteur de 20 milliards et 500 millions y compris celle de l’Etat ainsi que leurs colis alimentaires et ce, après l’élaboration des listes, en collaboration avec les APC et surtout avec les représentants des différentes cités des 38 communes. Mais malgré tous ces efforts et ces déclarations officielles, des dizaines de citoyens non satisfaits, dépités et oubliés se sont regroupés devant le siège de l’APC du siège de la wilaya pour revendiquer leur droit de bénéficier de cette aide.