Université de Mostaganem «Abdelhamid Ibn Badis» : La création d’un laboratoire d’analyses microbiologiques finalisée

Engagée dans la lutte contre le Covid-19, l’université de Mostaganem «Abdelhamid Ibn Badis» vient de finaliser la création d’un laboratoire d’analyses microbiologiques du niveau de sécurité biologique P2 pour le dépistage du SARS 2/ COVID-19, renforçant ainsi les rangs des laboratoires qui se sont érigés, à l’échelle nationale, depuis l’avènement de cette pandémie en Algérie, au début de mars dernier. En coordination avec la faculté de médecine et les services hospitaliers de la Direction de la Santé et de la Population, ce laboratoire, sis à la faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, est doté d’appareils de haute qualité, conformes aux normes internationales d’hygiène et de prévention. Il aura pour mission principale de procéder au dépistage des cas suspects, présentant les symptômes du Covid-19 au niveau local que les services hospitaliers lui auront acheminés. Son fonctionnement sera assuré par une équipe de techniciens formés de spécialistes de la faculté de Médecine et d’autres de la faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. La mise en exploitation dudit laboratoire et l’entame des analyses pourront être effectives dès lors que l’institut Pasteur aura donné son aval, après inspection du laboratoire de l’UMAB. En parallèle, un autre laboratoire au sein de la même faculté qui a été chargé, de la production de solution hydroalcoolique, distribuée aux services de santé et de la stérilisation par rayons ultra-violets des masques et autres sur-blouses confectionnés par le centre de formation local et les différentes associations, est déjà fonctionnel depuis la mi-avril dernier. Par ailleurs, et, toujours dans le cadre du mouvement de solidarité nationale contre le Covid-19, une somme de 3.660.000, 00 DA a été collectée auprès des enseignants de l’UMAB et versée au compte du Trésor national dédié à cet effet.