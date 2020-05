Point de Vue : Mr l’apothicaire face à la pandémie

« A quelque chose, malheur est bon », disait l’adage d’autrefois…Au cours de cette pandémie, il y a des métiers qui vont, sérieusement souffrir et qui vont, plutôt, voir leurs affaires s’amenuiser, jusqu’à effleurer la catastrophe. En revanche, d’autres métiers vont connaître la plus grande prospérité de leur carrière…Le coronavirus, apparemment, ne fait pas de piston, mais la nature des choses en est ainsi faite… Le légumier fruitier du coin s’avérait-il donc, plus chanceux qu’un transporteur public…Et, c’est la nature de la pandémie qui a fait cette sélection… D’autre part, un responsable du groupe pharmaceutique Saidal, vient de nous apprendre, récemment, que sa compagnie va bientôt produire de la Chloroquine. Cette dernière pour ceux n’ayant pas une idée suffisamment convaincante sur ce médicament, la chloroquine est un médicament conçu, essentiellement, pour le traitement du paludisme. Cependant et en l’absence d’un vaccin approprié au Covid19. Il a été, efficacement, utilisé en Algérie, contre les cas confirmés du Covid19, en donnant des résultats prometteurs…

Ces circonstances particulières par lesquelles passent le pays et le monde entier, face à la pandémie, pourraient bien s’avérer utiles et si l’on réussit à en faire une occasion en or, en vue de booster l’industrie pharmaceutique nationale, vers des paliers plus hauts… Cette industrie qui a longtemps subi les affres des manigances des mains étrangères et de ses collabos à l’intérieur. Les grands trusts de la pharmacopée mondiale ont, parait –il, horreur des concurrents, furent-ils des tiers-mondistes… Un tiers-mondiste selon, la « bible » de l’ordre mondial qui gère la planète, c’est fait pour consommer et uniquement consommer les « saints » produits des multinationales. Même, si ce sous-homme de tiers-mondiste se donnait un peu de l’estime et penserait à produire lui aussi, pourquoi pas, il ne fera jamais ça, loin de l’œil vigilant de la tutelle des multinationales..

Le coronavirus est en train de produire des changements dans les relations internationales, notamment, au sujet de l’hégémonie des puissances mondiales sur le reste de la planète. C’est une occasion pour les peuples –castrés, afin, de récupérer leur virilité et mettre en valeur leur autonomie. Cette castration psychologique laisse croire ses peuples qu’ils ne sont pas du tout et absolument pas capable de mettre au point un vaccin contre le covid19 ou tout autre virus…Déjà, presque toute leur élite scientifique est captée, ailleurs travaillant dans les labos de l’Occident. Ça sera donc, une occasion pour l’industrie pharmaceutique algérienne de démontrer qu’elle est capable de se suffire à elle-même, en produisant, et selon les normes les médicaments nécessaires et satisfaire aux besoins du marché national….