Pôle & Mic : Dimanche, la «grande» décision!

Le sort de l’année scolaire sera décidé dimanche. Le Conseil des ministres a décidé de former une commission présidée par le Premier ministre. Elle sera chargée de formuler les propositions nécessaires pour finir l’année scolaire en cours. La décision définitive devant être prise dimanche prochain, en Conseil des ministres, rapporte l’APS. La commission sera composée par les trois ministères. Elle sera chargée de formuler des propositions nécessaires pour finir l’année scolaire en cours. Déjà, au niveau du ministère de l’Education, les syndicats des enseignants ne voudraient pas d’une reprise, car la considérant comme dangereuse et risquée. Au niveau de l’université, le ministre de l’Enseignement supérieur a demandé aux enseignants de se préparer pour une reprise, tout en demandant aux acteurs de faire des propositions. L’année universitaire est presque « finie », comme cela est le cas en Occident. Pour le ministère de la Formation professionnelle, rien n’a filtré et la décision de reprise ou de suspension dépendra des deux autres départements. Des cours sur les réseaux sociaux ont été lancés, des élèves se «forcent» à les suivre et d’autres ont lâché prise. Une enquête est nécessaire pour faire le bilan de l’enseignement en ligne, une expérience qui devrait être capitalisée. C’est aussi le cas pour les étudiants universitaires où les cours et les TD ont été diffusés sur une plateforme. Une très bonne initiative qu’il faudra moderniser et capitaliser pour le futur. Pour les élèves des trois paliers, il serait difficile pour eux de reprendre après deux mois de coupure. Les parents d’élèves sont stressés par cette « suspension » d’autant qu’ils ne savent pas quoi si les examens étaient maintenus ou pas. Tebboune a révélé qu’il n’y aurait pas d’année blanche. Donc, tout reste « ouvert »; une reprise comme une suspension « prolongée » est prise en compte.