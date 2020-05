Face à l’inconscience des citoyens Les commerces de nouveau fermés

Les services de la wilaya d’Oran ont ordonné la fermeture de tous les magasins de l’habillement et de chaussures, les salons de coiffures, gâteaux tradionnels, etc… comme mesure préventive contre la propagation de l’épidémie du Covid-19. Il s’agit d’une instruction du premier ministre motivée par le non respect des mesures et des conditions d’hygiène et surtout de distanciation. Cette décision vient suite à l’inconscience des citoyens face au coronavirus. Il faut signaler que depuis la réouverture de ces commerces, le nombre de nouveaux cas atteints a connu une augmentation spectaculaire dans certaines wilayas. Cette semaine, on a assisté à Oran à des regroupements devant les postes, les banques, les administrations et surtout devant les magasins, sans masque de protection, et en violation des règles de distanciation sociale. Ces derniers jours, de nombreux Oranais prennent des risques. Les premières mesures de déconfinement viennent à peine d’être mises en place que déjà les citoyens semblent reprendre une vie normale, comme si le coronavirus,qui a fait plus de 450 morts en Algérie n’était plus que de l’histoire ancienne. Aux portes des postes et devant les distributeurs de billets, une clientèle inconsciente s’attroupe et se bouscule, souvent sans masque ni gant ni le moindre respect des consignes de distanciation minimale d’un mètre et demi. Sur les promenades, avec le retour des beaux jours, les familles réinvestissent les lieux en masse. Malgré les mises en garde du ministère de la santé, la situation n’est pas reluisante, le virus continue de se propager en Algérie et risque d’atteindre un pic dans les semaines qui viennent si les Algériens ne respectent pas les consignes et recommandations des scientifiques, notamment le confinement sanitaire.