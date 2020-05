Point de Vue : Coronavirus, Pour un front uni

Nous nous excusons pour ce rabâchement quotidien, au sujet de la pandémie du Covid19…Mais, au fait, nous n’avons d’autres choix, que de parler et reparler de ce grand mal du siècle… Notre grande inquiétude ne s’inspire pas d’une maladie imaginaire, pathologique mais plutôt d’une réalité vécue…Il s’agit bel et bien, d’un drame, un feuilleton qui se joue, réellement, sur les quatre coins de la planète…Notre rôle, en tant que médias, c’est justement de faire prendre conscience à nos concitoyens de la réalité d’un danger imminent…Ce danger, nous ne sommes pas, en train d’attendre sa venue en grandes pompes. Il est là, il fait quotidiennement, des morts et deuils. Et, à la moindre occasion, il fait de l’angoisse et une peur sans égale. Le rôle des pouvoirs publics et en dépit de quelques insuffisances, constatées ça et là, est accompli… Parfaitement ou pas, ça, c’est autre paire de manche. Mais, quand même, sans être un foutu ingrat, il serait ingénieux de reconnaître que les pouvoirs publics ne sont pas meilleurs, ils sont, toutefois, en train, de faire de leur mieux. S’il y a des gens qui n’arrivent pas, pour des raisons politiques, ou bien parce qu’ils sont payés pour ça, à voir le bon côté des choses et bien, ceci n’est pas du tout mon problème. Nous continuons à faire partie, de par notre métier de journaliste, à faire partie de ce large front populaire qui est en train de faire, héroïquement, face à la pandémie.. Et, nous sommes très heureux que notre front fasse partie intégrante d’un front mondial, qui lutte dans le même sens, et contre le même ennemi. Nous sommes unis par ce danger qui nous menace tous, sans distinction de race, de religion ou de culture…Toute la communauté de l’espèce humaine a été surprise par ce qui se passe. Elle a été prise de court par ce petit-grand mal et sans en être bien préparée à ce défi. Lutter avec les moyens de bord pourrait amortir le choc, certes, cependant, ce serait trop insuffisant pour en sortir vainqueur de cette épreuve et, évidemment, mettre l’ennemi hors d’état de nuire. Tout ce que nous souhaitons, c’est que l’on réussisse à mettre au point un vaccin « Hominum Salvator », dans les plus brefs délais. Cela va, sûrement, nous épargner une situation catastrophique qui serait due, à l’épuisement des stocks de la nourriture. La production, -de la bouffe notamment-, va, certainement, chuter. Et cela, pour des raisons, fortement, liées au confinement et à toutes les mesures paralysantes visant à lutter contre la propagation de la pandémie.