Pôle & Mic : Sommes-nous des indisciplinés?

Après un déconfinement partiel, il a été constaté une «foule» dans les rues et une ruée vers les magasins. Des walis de certaines wilayas ont décidé de «revenir» au confinement, en ordonnant la fermeture des centres commerciaux, des magasins de vêtements et des locaux de vente des gâteaux et pâtisseries orientales. Sommes-nous des indisciplinés ou la décision du déconfinement partiel aurait été un peu «hâtive? Oui, nous n’avons jamais été une société disciplinée. Nous n’avons jamais appris à vivre en collectivité et donc se respecter mutuellement. Le fait de ne pas respecter la distanciation est une forme d’irrespect du citoyen au citoyen. La discipline est aussi une forme d’organisation. Chez nous, pendant des décennies, le pouvoir a « fragilisé » la société sociale et donc cassé ce lien entre citoyens du quartier et de la cité. D’où chacun fait, ce qu’il veut, sans se soucier d’autant que l’Etat est souvent absent dans les quartiers populaires et « chauds ». Nos villes se sont « clochardisées ». Nos écoles sont en retard par rapport à tout ce qui est moderne et modernisation. Ce qui a provoqué une « anarchie » en l’absence d’une société civile et d’un mouvement associatif capables de réhabiliter les valeurs. Les campagnes de sensibilisation et de mobilisation sont «archaïques». Elles rappellent les années de l’ex-parti unique. Les télévisions et radios, qui sont les vecteurs de cette sensibilisation, ne sont pas regardées et écoutées car n’ayant pas pu s’imposer comme une télévision ou une radio qui rapporte une information juste et qui organise des débats contradictoires. Des télévisions qui n’ont pas «modernisé» la publicité et les campagnes de sensibilisation. Une décision peu hâtive? Oui! parce qu’il n’y a pas eu de mesures strictes d’application et de mesures d’accompagnement. Hâtive, car il n’y a pas eu une préparation «psychologique» d’un déconfinement partiel et accompagné en amont et en aval d’une large campagne de sensibilisation. Raison pour laquelle, il y a une baisse de vigilance. Le retour à un confinement n’est pas une mauvaise décision pour préserver des vies humaines. Quant au déconfinement partiel, il faut bien le préparer, pour les prochaines semaines.