Point de Vue : Du shopping sans masques Quel jeu dangereux !!!

«Les abus de la liberté tueront toujours la liberté»

André Maurois

Chassez le naturel, il revient au galop, disait-on autrefois. Voilà, après juste quelques jours d’un semblant de sérieux, face aux conséquences graves du Coronavirus, regardez comment nos concitoyens sont-ils en train de défier la pandémie au torse nu. Pourtant, pas plus tard qu’il y a quelques jours, le ministre de la Santé publique, avait, rappelle-t-on, clairement mis en garde les citoyens contre certains comportements irresponsables qui sont, au fait, générateurs de conséquences graves. C’est ce qu’il avait appelé du relâchement. Nous constatons, non sans regrets, ces gens qui se bousculent devant les magasins, sans les moindres mesures de protection (port obligatoire du masque ou des gants et de distanciation). Certes, la nature humaine éprise de liberté ne saurait s’imposer, facilement, quelconques restrictions, achoppant sa liberté du mouvement, que mêmes les forces de l’ordre, chargées de faire respecter les mesures restrictives prises par les pouvoirs publics, commençaient, progressivement, à leur tour, à lâcher la corde. A mon avis, même ce super intelligent Covid 19, dirait-on, savait que l’on va finir, tôt ou tard, par lâcher la corde. Toutes ces mauvaises et inquiétantes nouvelles, en provenance des continents européen et américain, sont le produit naturel d’une « rébellion » décidée avec préméditation, contre les mesures de confinement, d’hygiène et de distanciation sociale. Ce n’est que lorsque l’hécatombe commençait son service, sans le moindre répit, que l’on s’est rendu compte que ce meurtrier Covid19 n’était pas, simplement, en train de jouer avec eux à cache-cache. Des informations- non confirmées évidemment- prétendent, toutefois, que les statistiques fournies par les Etats des pays touchés par la pandémie sont pour le moins que l’on puisse dire, bidon !! ..Les vrais chiffres seraient, selon leurs allégations, nettement supérieures, à celles annoncées officiellement…Si ces prétentions s’avéraient réelles, – on ne sait jamais toujours- nous serions, déjà, à un jet de pierre de l’apocalypse. Nos politicards, que ce soit chez nous ou ailleurs chez les pays dits démocratiques, ne peuvent pas s’en passer du mensonge, fut-il, pour rigoler avec nous. Cependant, notre rôle est de jouer à ce jeu funeste, en faisant semblant, à notre tour, de croire à leurs balivernes. Nous n’avons pas d’autres choix, hélas ! …Voilà, des pays que tout le monde prenait pour référence et exemple en matière de gestion et de gouvernance, sont restés abasourdis devant la monstruosité de l’événement et même les plus spectaculaires et les plus performantes des inventions scientifiques et technologiques réalisées ,jusqu’à maintenant, ont rendu les armes devant cette microscopique chose…