Pôle & Mic : Et voilà la Constitution!

Une copie du projet de la nouvelle Constitution sera envoyée aux partis, à des personnalités et aux journaux afin qu’ils fassent des propositions, en ce temps de confinement. Tebboune indique que c’est la pandémie qui a retardé la « révision » de la Constitution. Tebboune a annoncé que l’exercice politique reprendra malgré la pandémie et pourra rattraper le retard puisque la première revendication du citoyen n’est autre que la construction d’un Etat de Droit. La modalité du débat n’a jamais été divulguée ou détaillée. Nous ne savons pas comment le citoyen pourrait intervenir pour donner son avis. Visiblement, le Hirak, le précurseur de cette dynamique pour un Etat de Droit, ne serait pas concerné. Les activistes du Hirak se contenteraient de faire des contributions et donner des avis sur les réseaux sociaux et les journaux. Les télévisions algériennes organiseront certainement des rencontres, mais les activistes du Hirak n’y seront pas invités. Déjà, cela fait presque une année qu’ils sont comme interdits de plateau. Ça ne va pas changer. A cette allure, on aura un débat «officiel» et un autre qui sera sur les réseaux sociaux. Celui des réseaux sociaux sera plus attractif que l’autre, car il n’exclura aucune tendance. Les partis de l’opposition, qui se sont engagés dans le Hirak, n’iraient pas «contrarier» l’esprit du Hirak. Que restera alors des partis? Les partis au pouvoir ou siégeant à l’APN, cautionneront la «copie» sans aucune hésitation. Il faut trouver une formule pour que toutes les forces vives du pays et de la Nation puissent participer au débat national pour une Constitution qui favoriserait l’émergence d’un Etat de Droit et mettrait fin à l’autocratie. L’apaisement est donc plus que nécessaire pour avancer et faire face à la crise politique. Il faut trouver une forme pour que les citoyens puissent s’exprimer et soient écoutés, avant de «rectifier» certaines lois ou dispositions.