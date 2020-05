Université de Mostaganem : Le 1er laboratoire de dépistage fin prêt

Comme prévu, l’Université Abdelhamid Ibn Badis se dote d’un laboratoire de dépistage de type P2. Ce laboratoire qui vient, en soutien à l’effort de lutte contre la pandémie du Coronavirus, sera bientôt homologué par les services compétents de l’Institut Pasteur avant sa mise en service.

Le Professeur Mostefa Belhakem, recteur de l’Université, affirmera que les préparatifs de mise en service de cet équipement d’analyses microbiologiques ont débuté il a à peine une dizaine de jours. Les professeurs, chercheurs de la faculté des sciences de la nature et de la vie, sise à ex-ITA, ont fait germer le projet afin de contribuer à freiner la propagation du Covid 19.Selon lui, ce laboratoire de dépistage est équipé de tout le matériel nécessaire répondant aux normes scientifiques universelles. Ce laboratoire aussi moderne qu’il soit, est sécurisé autant sur le plan de la protection que sur celui de la prévention. Les normes de sécurité dotant les laboratoires sont universellement reconnues. Le recteur ajoutera que la mission principale de ce laboratoire, c’est le dépistage localement des porteurs du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS) Covid 2 et du virus Covid 19. Mr Belhakem dira aussi que la technique utilisée par ce matériel consiste en la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) qui est souvent utilisée dans la microbiologie, afin de diagnostiquer des maladies infectieuses, comme le Covid 19. Pour le moment, ce matériel fonctionne, mais nous attendons sa vérification par les spécialistes de l’Institut Pasteur. Les opérations d’analyses se feront en étroite collaboration avec la Faculté de Médecine et les services sanitaires de la wilaya de Mostaganem. Selon le premier responsable de l’UMAB, la qualité du matériel dont dispose le laboratoire, permettra d’augmenter progressivement les capacités de dépistage et, éventuellement, parvenir à instaurer un dépistage qui consoliderait l’action sanitaire dans la wilaya. D’ajouter: »Cet équipement sera géré par une équipe composée par une sélection de professeurs appartenant à la Faculté des Sciences de la nature et de la vie .La visite, ce jeudi, des responsables du secteur sanitaire, c’était justement pour se rendre compte de l’adéquation des locaux et des plateformes technologiques ainsi que les conditions nécessaires permettant l’entame des diagnostics. Faut-il noter que la communauté Scientifique et à leur tête le recteur de l’Université Abdelhamid Ibn Badis, consciente de la dangerosité de la menace du Covid 19, s’est engagée à apporter sa contribution pour faire barrage à sa propagation. La fabrication du gel hydro alcoolisé, la stérilisation de milliers de bavettes et la mise sur pied d’un laboratoire d’analyse attestent du degré de conscience de ce potentiel sur lequel il faut de tout temps y compter.