Pôle & Mic : Encore l’Anglais sur la table !!!

Bizarrement, chez nous, on se réveille sur des décisions ou des projets «impensables alors qu’ils ont été discutés et débattus. L’ancien ministre de l’Enseignement Supérieur avait, déjà, évoqué la question d’étudier en Anglais et d’aller progressivement vers la suppression du Français. Une décision qui avait fait polémique. Très vite, ce projet a été abandonné, vu qu’il ne peut être réalisable à court terme. Et revoilà que l’actuel ministre récidive et voudrait que le projet soit mis en oeuvre «rapidement». Le ministre de l’Enseignement Supérieur, Chems Eddine Chitour, a officiellement annoncé que les thèses de doctorat seront dorénavant soutenues en Anglais, afin de donner un caractère plus poussé et plus développé à la recherche scientifique algérienne, tant sur le plan international que national. Il ajoutera que les doctorants se privent de la publication de leurs travaux à l’international, tout en expliquant que le problème ne réside pas dans le contenu, mais plutôt dans la langue dans laquelle sont rédigées les thèses. Peut-être que le ministre dit vrai, mais est-ce que son plan peut être réalisable dans les plus brefs délai? Non, c’est impossible que nos doctorants puissent présenter leurs thèses en Anglais. Déjà, les présenter en Français, c’est tout un parcours du combattant. Visiblement, notre ministre ne connaît rien en notre école. Nos enfants ne savent pas écrire et ne lisent que l’Arabe. Un tel projet devrait être débattu et on devrait trouver un moyen de le rendre pratique. Et avant de « matérialiser » cette idée, que faut-il faire alors que l’on sait que les formations à l’étranger et la coopération entre universités sont et seront presque «impossibles»? Ce qu’il faut et faudra, c’est d’être à la hauteur et tirer l’université vers le haut. Les Chinois ont réussi grâce au Chinois. Ce n’est pas une question de langue mais de connaissances et de moyens.